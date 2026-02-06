Vila Helio recebe 2ª edição do Mogi Music Festival com programação eclética e clima de pré-carnaval

Mogi das Cruzes se prepara para viver um domingo de muita música, cultura e diversão com a 2ª edição do Mogi Music Festival, que acontece no próximo domingo, 8 de fevereiro, a partir das 12h, na Vila Helio, espaço comercial e turístico mais charmoso da região.

Com uma proposta plural e vibrante, o festival reúne diferentes estilos musicais em um verdadeiro esquenta de pré-carnaval, unindo rock, pagode, pop, brasilidades, axé e bloco carnavalesco em uma experiência cultural completa.

O público poderá curtir uma programação diversificada ao longo do dia, com Luana Camarah, cantando o melhor do rock nacional e internacional; Pagode do Canta, com sucessos do pagode; Banda FinoPop, com pop, brasilidades e axé; Bloco Sem Freio, para o público já ir entrando no clima carnavalesco; DJ Nades Castro, com discotecagem em vinil nos intervalos das atrações.

Os estabelecimentos gastronômicos do local, como café e restaurantes, estarão de portas abertas para receber o público, reforçando o papel da Vila Helio como um polo de convivência e entretenimento para todas as idades.

Organização e realização

O Mogi Music Festival é realizado e produzido pela Musical Assessoria, sob coordenação de Clayton Melo, com patrocínio do Grupo Marbor, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC).

Com estrutura organizada, ambiente seguro e programação para toda a família, o Mogi Music Festival é aberto ao público.

Quem for de carro, pode estacionar no estacionamento terceirizado Autovagas, dentro da Vila, com entrada pela rua Professor Flaviano de Melo. O valor único durante todo o evento será de R$ 25

