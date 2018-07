‘WorkChoc – Loucos por Chocolate’ vai ser realizado em Poá entre 7 e 9 de julho

A segunda edição do evento “WorkChoc – Loucos por Chocolate” em Poá vai ocorrer entre os dias 7 e 9 de julho. A atividade é uma realização da Secretaria de Turismo em parceria com a Associação Compasso. A ação tem o objetivo de promover e gerar interação entre os produtores de chocolate no Alto Tietê e Grande São Paulo. O evento será realizado das 10 às 22 horas, na Praça da Bíblia (Alameda Pedro Calil, 10, Centro). A entrada é gratuita .

A população contará com palestras, aulas show (355 vagas), música, artesanato e gastronomia. Segundo o secretário de Turismo, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, o evento se enquadra na atual necessidade de promover em caráter de urgência o Turismo em Poá frente às mudanças recentes que comprometeram o orçamento da cidade.

“O WorkChoc, por exemplo, vai trazer pequenos e médios produtores para conhecer o potencial turístico da cidade. Também poderemos no evento fortalecer os laços entre empresários, que posteriormente poderão investir em nosso município".

Durval Parreira, da Associação Compasso, explicou que o formato do "WorkChoc – Loucos por Chocolate" segue um perfil de “feira de negócios”, não existente no calendário do município até o momento.

“O foco do evento é atrair turistas e investidores. Também contaremos com a parte de cursos, sempre com chefs de cozinha, com temáticas do momento ligadas ao chocolate. No ano passado tivemos oito aulas show e agora em 2018 o objetivo é ter 16. Esta é uma ação importante e vai contribuir para qualificação de confeiteiros, padeiros, profissionais liberais, entre outros”.

Aulas show

Os interessados em participar das Aulas Show precisarão realizar as inscrições na Casa do Artesão (Praça da Bíblia). Será necessário doar um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) e as doações posteriormente serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Poá.

Entre os cursos oferecidos estão: Entrement, Naked Cake, Decoração Cromus, Macarons, Bolos Decorados, Técnicas de Chocolate, Torta de Mono Porções Diet e Panetone Trufado. Mais informações (11) 4639-3413 e (11) 4638-6575.

Serviço: