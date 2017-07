Lance Livre 16-07-2017

Zona Azul

O sistema de estacionamento de Zona Azul voltou, esta semana, a ser tema.

Justo ou não!

Motoristas não acham justo estacionar o carro na rua por até trinta minutos sem ter que pagar pela hora cheia na Zona Azul.

Cobrança justa

Em São Paulo, um projeto de lei em tramitação na Câmara prevê justamente a cobrança fracionada de meia em meia hora para evitar que o motorista pague mais do que realmente deveria.

Minuto a minuto

O projeto do vereador Camilo Cristófaro (PSB) também permite a possibilidade facultativa de cobrança minuto a minuto, dentro de um limite máximo de meia hora, prorrogável por mais três períodos.

Amparo

Na justificativa, o parlamentar lembra que a lei que ampara esse tipo de cobrança, promulgada em 1966, sempre deixou explícito que os preços deveriam considerar o “tempo de duração do estacionamento”.

Pagamento

no período

Desta forma, o pagamento deveria ser relativo apenas ao período proporcional de permanência do veículo na vaga.

Cartão Azul

Segundo o projeto, a mudança poderia ser facilmente adotada no Cartão Azul Digital, que é operado por meio de aplicativo de smartphones.

Fracionada

O modelo de cobrança fracionada previsto no projeto em questão já é usado com sucesso em algumas cidades do interior de São Paulo, como Araras, Itatiba e São Carlos e pode chegar ao Alto Tietê.

Em Brasília

Secretários municipais da gestão Rodrigo Ashiuchi (PSDB) estão em busca de projetos de suas pastas em Brasília.

Saúde

Na semana passada, o secretário municipal de Saúde, médico Luis Claudio Rocha Guillaumon, reiterou o interesse do município quanto ao programa “Saúde na Escola” do governo federal durante sua participação no "Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde". O evento reuniu trabalhadores do SUS, profissionais da área, além de dirigentes estaduais e federais.