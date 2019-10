Ashiuchi autoriza pagamento da Evolução Funcional da Educação

Em reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou o pagamento do benefício de Evolução Funcional do ano de 2019 aos profissionais da Secretaria de Educação de Suzano. A novidade foi compartilhada nesta segunda-feira (14/10) no Gabinete Principal do Paço Municipal Firmino José da Costa.

No encontro, que foi acompanhado pelos secretários municipais de Educação, Leandro Bassini, e de Administração, Cíntia Renata Lira, pelo presidente do sindicato, Cláudio Aparecido dos Santos, e pelo secretário-geral Carlos Amaro, Ashiuchi explicou que todos os funcionários da pasta que tiveram o benefício da Evolução Funcional conquistado em 2019 vão receber o acréscimo salarial a partir deste mês de outubro.

“A evolução é concedida a todos os servidores que comprovarem novas qualificações para seus cargos, conforme aponta nossa legislação municipal. Desta forma, a partir de outubro todos os colaboradores da Educação que se encaixarem neste perfil serão contemplados”, informou o prefeito.

Além desta ação, o chefe do Executivo suzanense também decretou a permanência da nomenclatura de seus cargos aos professores readaptados.

“Pedi à Secretaria de Assuntos Jurídicos para que estabeleça uma portaria que faça permanecer o título de professor ao funcionário que foi readaptado. Com isso, este colaborador não será prejudicado e poderá se aposentar com seu cargo de origem”, detalhou.

Segundo o secretário de Educação, os dois anúncios são de grande valia aos educadores de Suzano.

“A evolução é importante porque ressalta o compromisso do Poder Público no incentivo à qualificação de seus profissionais. Já a portaria que trata da readaptação será um grande benefício aos professores, pois com a conservação da nomenclatura de seus cargos não haverá mais problemas quanto à solicitação da aposentadoria”, disse Bassini.