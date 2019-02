Ashiuchi lança UBS do Monte Cristo com previsão de entrega em 2020

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), lançou as obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Monte Cristo. O projeto de R$ 1,3 milhão conta com atendimento médico, ginecológico e odontológico. A previsão de entrega da UBS está prevista para o primeiro semestre de 2020.

A unidade do Jardim Monte Belo terá cerca de 20 salas de atendimento e atenderá a população do bairro Monte Cristo e região. A obra também ajudará a distribuir o número de pacientes do município, diminuindo o tempo de espera nos demais postos de Suzano.

O prefeito ressalta que o projeto já era esperado no bairro há mais de uma década. "A obra era esperada há cerca de dez anos. O aumento de atendimentos será muito grande, chegando a cerca de 40 mil. O cronograma aponta a entrega da obra ainda neste mandato", afirma.

O lançamento contou com a presença de diversas autoridades do município, incluindo o secretário de saúde de Suzano Luis Claudio Rocha Guillaumon e a presidente da Câmara Gerice Lione (PR).

Inicialmente, o projeto possuía custo previsto em R$ 1,6 milhão, valor que foi diminuído por conta de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, baixando os custos da obra em cerca de R$ 300 mil. A unidade possui um prazo de execução estimado em 14 meses.

O prefeito explicou que os gastos previstos foram reduzidos graças ao processo de licitações realizadas pela Prefeitura.

"Incentivamos a participação das empresas, que disputam pelo preço mais em conta, resultando nesta grande economia para o município", afirma o prefeito.

A presidente da Câmara, Gerice Lione (PR), que é moradora do Monte Cristo, ressaltou a importância do projeto para o bairro. "Eu sempre fui moradora do bairro do Monte Cristo e entendo a importância do projeto para nossa população. A nova UBS vai facilitar o acesso a saúde do bairro, oferecendo um atendimento rápido e com qualidade", conta.

A Unidade Básica de Saúde prestará diferentes tipos de serviços para a população. "Vamos oferecer atendimentos nas áreas da ginecologia, pediatria e odontologia. Com a nova unidade, nós queremos reforçar a entrega de remédios na cidade de Suzano. Possuiremos uma farmácia sempre muito bem abastecida dentro da nova UBS. Queremos uma evolução constante na área da saúde municipal", finaliza o prefeito de Suzano.

