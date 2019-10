Ashiuchi vai propor ao governo novo projeto para alça do Rodoanel

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) vai propor ao Governo do Estado mudança no projeto da alça de saída do Rodoanel Mário Covas (SP-21). A ideia é fazer outro desenho, de maneira que beneficie não só Suzano, mas toda a região do Alto Tietê. O objetivo também é de baratear o custo da obra. Ele quer se reunir com o vice-governador Rodrigo Garcia e representantes da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para levar uma ideia mais concreta ao governador João Doria (PSDB).

Ashiuchi afirmou durante o DS Entrevista que mantém conversas com o deputado estadual André do Prado (PL) e o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) sobre a mudança, que terá como prioridade auxiliar Poá, que perdeu 40% do orçamento anual com a saída do banco Itaú da cidade.

Outro fator que pode pesar no projeto é que o novo plano, segundo Ashiuchi, será "mais compacto" e "de acordo com a atual situação econômica do Brasil", sinalizando que a ideia é para reduzir custos.

O prefeito não entrou muito em detalhes sobre como é o novo plano, mas destacou mudanças já feitas na Avenida Jorge Bei Maluf e falou que um projeto com desapropriação pode ser "muito caro". "O trecho é muito grande, e desapropriar vai ser muito caro. Da mesma forma que a Avenida das Orquídeas fica estreita em Jundiapeba e depois abre de novo, nossa pista para o momento é cabível", afirmou Ashiuchi.

Alça no viaduto

O prefeito também disse que conversou com responsáveis pelo transporte complementar (vans) da cidade. Ele vai realocar o ponto final de várias linhas que fica justamente na Avenida Jorge Bei Maluf, ao lado do Viaduto Leon Feffer.

A ideia é construir uma alça de acesso ao viaduto naquele local, que teria como objetivo fazer com que os veículos não precisem dar a volta no Terminal Norte. "Vamos colocar o ponto em um local visualmente bonito e naquele pedaço fazer uma alça de acesso para o viaduto, para não ser preciso dar aquela volta toda no Terminal", afirmou.