Assistência Social participa de simulação de atendimento a vítimas de calamidades

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, participou no último sábado (19) do primeiro exercício simulado de atendimento a calamidades realizado na cidade de São Luiz do Paraitinga. A iniciativa contou também com a atuação de integrantes de Defesa Civil da Região Metropolitana de São Paulo e do Vale do Paraíba, da Cruz Vermelha, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e da sociedade civil, para preparar as equipes para situações de emergência.

As atividades, que foram as primeiras do tipo no Estado, tiveram como principal meta a troca de experiências e o compartilhamento de informações e protocolos para o atendimento de vítimas e preservação do patrimônio em casos de desastres naturais, como alagamentos, rompimentos de barragens e outras situações. A cidade que recebeu o exercício tem um histórico de calamidades. Em janeiro de 2010, foi devastada pelas chuvas torrenciais que destruíram grande parte das regiões central e periférica.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social atuou como observadora dos protocolos de atendimento às famílias atingidas, tanto nos processos de cadastramento quanto na distribuição de suprimentos e na organização de abrigos temporários. Sete representantes de Suzano participaram das atividades, entre eles o psicólogo social Joari Carvalho, integrante do núcleo estratégico da pasta.

Na avaliação do secretário Murilo Inocencio, o exercício realizado em São Luiz do Paraitinga foi fundamental para a integração e a preparação das atribuições, que requerem atenção e entrosamento entre os envolvidos em um momento de urgência, e terá reflexos positivos no trabalho já realizado. “A nossa atuação de forma positiva e proativa em situações de calamidade já vem ocorrendo em conjunto com a Defesa Civil de Suzano, inclusive por meio do Plano Verão 2019, e estamos nos preparando para mais treinamentos ainda no primeiro trimestre”, afirmou.