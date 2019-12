Câmara de Suzano entrega homenagens a 38 Profissionais do Ano 2019

O Plenário do Palácio Deputado “José de Souza Candido”, sede da Câmara de Suzano, lotou na noite desta sexta-feira (6) para a entrega do Título de Honra ao Mérito aos “Profissionais do Ano” 2019. A sessão solene homenageou 38 pessoas que obtiveram destaque em suas áreas de atuação.

A presidente do Legislativo suzanense, Gerice Lione (PL), a esposa do Prefeito da Academia, disse que o evento, que é realizado há 26 anos, é uma data muito especial para a Casa de Leis. “Este é um reconhecimento público, que demonstra que o trabalho cotidiano de cada um de vocês contribui com o desenvolvimento de Suzano. Em nome da população do município, agradeço e parabenizo os Profissionais do Ano de 2019 e desejo cada vez mais sucesso em suas carreiras”, declarou.

O vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, falou em nome dos parlamentares suzanenses. “Vocês estão aqui porque foram escolhidos nas respectivas categorias e são merecedores dessa homenagem”, afirmou. Ele também ressaltou que, por projeto de resolução de sua autoria, foi incluso este ano, no rol de Profissionais do Ano, o Título de “Professor Municipal do Ano”.

A vereadora Neusa dos Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fadul, recebeu o Título de “Legisladora do Ano”. A honraria foi entregue a ela por todos os parlamentares presentes ao evento. Também compareceram à sessão solene os vereadores Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado; Edirlei Junio Reis (PSD), o Professor Edirlei; Jaime Siunte (PTB); José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel; Lisandro Frederico (PSD); Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans; e Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van.

Ashiuchi disse que a entrega dos títulos de “Profissionais do Ano” é um reconhecimento. “Uma cidade é formada por grandes obras e grandes feitos, mas o maior legado de uma cidade são esses homens e mulheres que todos os dias fazem a diferença. Esta noite, os 38 homenageados estão representando nossos 300 mil habitantes da cidade de Suzano. Eu agradeço pela luta, pela trajetória e pela caminhada de vocês”, afirmou.

O ex-presidente da Câmara de Suzano e autor da lei que instituiu o Título de Honra ao Mérito aos Profissionais do Ano, José Renato da Silva, em 1993, contou que criou a homenagem porque considera que são os trabalhadores, de todas as categorias, que fazem a cidade crescer. “São eles que realmente alavancam a cidade, cada um no seu segmento”, disse. “Por isso, agradeço a todos vocês por tudo que vêm fazendo e espero que continuem ajudando a cidade crescer.”

Escolhida como “Artista do Ano”, Daniele Santana discursou em nome de todos os homenageados. “Cada profissional aqui presente foi considerado um destaque em sua área, mas certamente não o fez sozinho. Quero também dedicar esse reconhecimento a todos os homens e mulheres que diariamente dedicam seu tempo e vida ao seu ofício e à construção de uma sociedade mais equitativa.”

Ela também pediu que as autoridades presentes estejam atentas às reivindicações dos trabalhadores. “Peço que junto a esse reconhecimento do nosso trabalho venha também a garantia de que lutem pela proteção dos nossos direitos”, disse.

Ainda compuseram a mesa de autoridades do evento o juiz da 2ª Vara Cível de Suzano, Paulo Eduardo Marsiglia; o tenente do Corpo de Bombeiros de Suzano, Marcos Vinícius Carbonel, a delegada regional do Conselho de Farmácia do Estado de São Paulo, Susana Herrera; o comandante da 1ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar, capitão Tiago Mattioli Pavanelli; e o presidente da Confederação Brasileira de Kendô, Jony Sugo. Secretários municipais, representantes de entidades de classe e outras autoridades acompanharam o evento do Plenário.

A banda Lira Suzanense, uma das mais tradicionais de Suzano, tocou os hinos Nacional e a Suzano, além de outras músicas.

Profissionais do Ano 2019

Advogada – Edjane Maria da Silva Sutero

Agente Fiscal de Trânsito – Marcos Antonio de Alcântara Pires

Agricultor – Bruno Hiroyuki Oshiro

Arquiteto – Wellington Tohoru Nagano

Artista – Daniele da Conceição Santana

Atleta Amador – Nelson Takeshi Ueno

Biomédica – Mônica Alessandra Carreira

Bombeiro – Francisco Almeida Bonfim Junior

Cirurgiã-dentista – Edimara Aparecida Ferreira Chiasso

Comerciante – Dalber Kitakawa

Comerciária – Francisleide Leite da Silva Santos

Profissional da Contabilidade – Mauri cio Joaquim Nunes Vidal

Corretora de Imóveis – Maria Evânia Garcia

Cozinheira Escolar – Sandra Aparecida Ferreira

Desportista – Marlene Masako Horigome Takahashi

Educadora – Vera Lúcia Miranda

Enfermeiro – Jefferson Azevedo de Oliveira

Engenheiro – Nunziante Graziano

Farmacêutico – Rodrigo Christiano Hilario Moreira

Fonoaudióloga – Renata Farias Silva

Fotógrafo – Irineu Rodrigues Lavoura Junior

Funcionário Federal do INSS – Ricardo Alexandre Fernandes

Guarda Municipal – Natalina Luiza de Oliveira

Industrial – José Luis Rebolledo Arranz

Industriário – Paulo Itapura de Miranda

Jornalista – Alexandre de Jesus Trindade

Legisladora – Neusa dos Santos Oliveira

Médico – Carlos Alberto Bonfá

Metalúrgico – Pedro Francisco de Figueiredo da Conceição

Motorista – Almir Conceição Reis

Policial Civil – Lourival Zacarias de Noronha

Policial Militar – Renata Azevedo Dantas dos Santos

Presidente da Sociedade Amigos de Bairro – Pedro Domingos da Silva

Professora municipal – Neide Domingues Santini

Psicóloga – Sandra Cardoso

Servidora do Executivo – Silmara Cristina Silva de Moraes

Servidora do Judiciário – Maria Aparecida dos Santos Martins

Servidora do Legislativo – Taiane Kelly Fernandes Silva