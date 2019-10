Câmara de Suzano entrega Título de Cidadão Suzanense ao bispo Dom Pedro Stringhini nesta sexta

A Câmara de Suzano entregará nesta sexta-feira (18), às 19 horas, o Título de Cidadão Suzanense ao bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini. O vereador Joaquim Rosa (PL) é o autor da homenagem.

Nascido em Laranjal Paulista (SP), Dom Pedro Luiz Stringhini ingressou no seminário em 1964, em Sorocaba. Fez faculdade de Letras em 1974 e tornou-se bacharel em Teologia em 1980, mesmo ano em que foi ordenado sacerdote.

Foi pároco e reitor do Seminário de Filosofia e professor na Faculdade de Teologia da Arquidiocese de São Paulo. Realizou trabalhos pastorais na periferia da zona leste de São Paulo e foi pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Tatuapé.

Em 2001, foi nomeado bispo auxiliar da Diocese de São Paulo e, no mesmo ano, recebeu a ordenação episcopal. Já em 2009, foi nomeado como bispo diocesano de Franca, no interior de São Paulo.

Em 2012, foi transferido para a Diocese de Mogi das Cruzes, onde permanece até hoje, que abrange os municípios do Alto Tietê. Dom Pedro Stringhini também foi eleito presidente da Regional Sul 1 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que abrange as dioceses do Estado de São Paulo.