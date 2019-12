Cidades Câmara de Suzano homenageia Profissionais do Ano 2019 em sessão solene nesta sexta-feira Sessão solene será realizada no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”

Por de Suzano 05 DEZ 2019 - 21h00

Profissionais do Ano de 2018 posam para foto no Plenário da Câmara de Suzano. Todos usam roupas sociais. Foto: Ricardo Bittner/Divulgação A Câmara de Suzano entrega nesta sexta-feira (6), a partir das 18h30, o Título de Honra ao Mérito a 38 homenageados como Profissionais do Ano 2019. A sessão solene será realizada no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido” (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). O Título de Honra ao Mérito dos Profissionais do Ano foi instituído em Suzano há 26 anos, por meio da Resolução 007/1993, para ser conferido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços à cidade em seu ramo de atividade. Os nomes são definidos pelas entidades ou associações a que pertencem, por indicação ou eleição direta entre seus membros, sem interferência da Casa de Leis. São homenageadas pessoas que se destacaram nos mais diversos segmentos, como educação, esportes, justiça, saúde, indústria e comércio. Confira abaixo a lista completa: Profissionais do Ano 2019 Advogada – Edjane Maria da Silva Sutero Agente Fiscal de Trânsito – Marcos Antonio de Alcântara Pires Agricultor – Bruno Hiroyuki Oshiro Arquiteto – Wellington Tohoru Nagano Artista – Daniele da Conceição Santana Atleta Amador – Nelson Takeshi Ueno Biomédica – Mônica Alessandra Carreira Bombeiro – Francisco Almeida Bonfim Junior Cirurgiã-dentista – Edimara Aparecida Ferreira Chiasso Comerciante – Dalber Kitakawa Comerciária – Francisleide Leite da Silva Santos Profissional da Contabilidade – Mauri cio Joaquim Nunes Vidal Corretora de Imóveis – Maria Evânia Garcia Cozinheira Escolar – Sandra Aparecida Ferreira Desportista – Marlene Masako Horigome Takahashi Educadora – Vera Lúcia Miranda Enfermeiro – Jefferson Azevedo de Oliveira Engenheiro – Nunziante Graziano Farmacêutico – Rodrigo Christiano Hilario Moreira Fonoaudióloga – Renata Farias Silva Fotógrafo – Irineu Rodrigues Lavoura Junior Funcionário Federal do INSS – Ricardo Alexandre Fernandes Guarda Municipal – Natalina Luiza de Oliveira Industrial – José Luis Rebolledo Arranz Industriário – Paulo Itapura de Miranda Jornalista – Alexandre de Jesus Trindade Legisladora – Neusa dos Santos Oliveira Médico – Carlos Alberto Bonfá Metalúrgico – Pedro Francisco de Figueiredo da Conceição Motorista – Almir Conceição Reis Policial Civil – Lourival Zacarias de Noronha Policial Militar – Renata Azevedo Dantas dos Santos Presidente da Sociedade Amigos de Bairro – Pedro Domingos da Silva Professora municipal – Neide Domingues Santini Psicóloga – Sandra Cardoso Servidora do Executivo – Silmara Cristina Silva de Moraes Servidora do Judiciário – Maria Aparecida dos Santos Martins Servidor do Legislativo – Taiane Kelly Fernandes Silva

