Centro de Suzano terá reforço de mais policiais para o Natal

A Operação Natal Seguro, realizada no Centro de Suzano, irá ter mais policiais a partir desta semana. Intrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd) passarão a integrar o efetivo empenhado. A ação começou oficialmente no dia 8 de dezembro.

Segundo o 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), com o fim das atividades do ano letivo, os policiais do Proerd integraram o efetivo disponibilizado para a operação. Conforme o DS, o 'Natal Seguro' é uma atividade desenvolvida pela PM e Guarda Civil Municipal (GCM), com o intuito de garantir a segurança do público que circula na área central e em outras regiões da cidade.

Embora grande parte das ações ocorra na área central, onde estão concentradas as agências bancárias e a maioria dos estabelecimentos comerciais da cidade, outras regiões de Suzano também serão atendidas com patrulhamento, como Rio Abaixo, distrito de Palmeiras, Jardim Imperador, entre outras.

Ao todo, 22 agentes da GCM realizam rondas ostensivas e preventivas a pé e com viaturas e motocicletas. Ao longo da rua General Francisco Glicério, principal via do comércio e que registra maior circulação de consumidores e pedestres, quatro supedâneos foram instalados. Por parte da PM, 20 agentes estão participando da operação. “Evitar que o crime aconteça é fundamental e a ação conjunta com a GCM vai ajudar a atingirmos esse objetivo. Esse entrosamento será muito positivo”, destacou o major Roberto Caruso.