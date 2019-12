Cetesb emite 155 multas a veículos por emissão de fumaça preta

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) emitiu, até outubro deste ano, 155 multas a veículos do Alto Tietê durante fiscalização ao combate de poluição do ar por fumaça preta.

A fiscalização de fumaça preta é uma atividade de rotina efetuada pelos agentes da companhia ao longo de todo o ano, em todo o Estado.

Durante os meses de inverno, devido à dificuldade de dispersão de poluentes na atmosfera, essa fiscalização é intensificada pela Operação Inverno. Este ano a Operação Inverno foi realizada em 42 pontos do Estado em quatro datas. Nesses dias, a fiscalização se deu simultaneamente em todos os pontos.

Em todo o Estado, 63.126 veículos foram fiscalizados. Desses, 1.108 foram autuados por emissão de fumaça. Um dos pontos de fiscalização era em Itaquá, sob responsabilidade da Agência da Cetesb de Mogi das Cruzes. Dos 1.108 veículos autuados, 288 eram de Itaquá.

Tanto na sede na Capital como em cada uma das Agências da Cetesb espalhadas em todo o estado, há agentes credenciados que efetuam entre suas ações a fiscalização de fumaça preta e no caso dos veículos em que seja constatada emissão excessiva de fumaça, a autuação do veículo.

De acordo com o site da Cetesb, o proprietário de veículo pode recorrer da multa justificando os motivos da discordância. Não é obrigatório pagar a multa para recorrer, poderá ainda solicitar restituição do valor pago e redução do valor da multa. Sendo assim, o motorista tem o prazo de 60 dias, a contar da data de recebimento da notificação, para entrar com o pedido de redução do valor da multa.