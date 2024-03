Complexo Viário de R$ 30 mi vai mudar cenário urbano em torno do Rodoanel em Suzano

O futuro ‘Complexo Viário’, anunciado nesta semana pelo Governo do Estado, com previsão de R$ 30 milhões de investimentos a partir de 2025, vai transformar o cenário urbano em Suzano, no entorno do Rodoanel.

O DS trouxe na edição desta sexta-feira o anúncio feito pelo Estado, em reunião realizada na quinta-feira (14), na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), em Mogi das Cruzes, com o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

Ele assinou o projeto executivo para a construção do “Complexo Viário do Alto Tietê”, que inclui a implantação de alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) em Suzano, a adequação das vias no entorno, a construção de uma passarela acessível para pedestres e outras alterações na malha viária da região.

A elaboração do projeto tem até 12 meses para ser concluída e deve custar cerca de R$ 30 milhões, sendo sucedida pelo início das obras, previsto para 2025.

Os trabalhos de implantação do complexo ficarão sob responsabilidade da Concessionária SPMar e contarão com um aporte do Governo do Estado. A proposta também inclui a adequação da rotatória próxima ao limite entre Suzano e Poá, na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), e a criação de pistas marginais no Rodoanel, para melhorar o fluxo de veículos após a criação do complexo.

ALÇA

A alça será implantada na Avenida Brasil, uma das principais vias de ligação entre Suzano e Poá, passando por cima da Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e criando um corredor com a Avenida Senador Roberto Simonsen, que ajudará a ligar o anel viário a bairros do centro expandido da cidade, como Jardim Casa Branca, Jardim Márcia, Jardim Imperador, entre outros.

A primeira fase é a execução do projeto executivo.

Segundo o Estado, é um complexo que vai facilitar muito a vida de todo o Alto Tietê.

Segundo o Estado, apesar de serem 12 meses de execução do projeto executivo, espera-se começar alguma parte da obra já neste ano.