Defesa Civil de Suzano recebe 877 chamadas; Badra e Vila Amorim lideram ranking

A Defesa Civil de Suzano recebeu a 877 ocorrências neste ano. Entre os principais casos estão alagamentos de residência, extermínio de vespa e corte de árvore. Seis bairros foram os mais atingidos. São eles o Miguel Badra Baixo, Vila Amorim, Jardim Monte Cristo, Parque Maria Helena, Parque Palmeiras e Jardim Belém, sendo que neste último local, em março, 70 pessoas ficaram desabrigadas após uma inundação.

Para melhorar o atendimento, o órgão pretende dobrar o número de agentes de operação no próximo ano. Atualmente são 14 homens, sendo 11 no serviço operacional e três no serviço administrativo. Há também um diretor, o que totaliza 15 funcionários. O pedido de aumento no efetivo foi feito pelo diretor da Defesa Civil, Antonio Wenzler. Ele quer um quadro com 30 agentes.

Outra novidade é que, no mesmo período, será implantado o Núcleo de Proteção de Defesa Civil (Nupdec). "A perspectiva para 2018, com a implantação da Nupdec, é fazer um trabalho de orientação e conscientização da população, iniciando com palestras em escolas municipais para crianças e adolescentes".

LEVANTAMENTO

De acordo com levantamento divulgado pela Defesa Civil, entre os chamados, 240 casos foram de alagamento de residência, 197 de extermínio de vespa, 68 de corte de árvore, 58 de apoio geral, 48 de vistoria em residência e 41 de monitoramento em área de risco (veja quadro completo ao lado).

O diretor avaliou o balanço como positivo. "Apesar do número de ocorrências neste ano, nosso balanço é positivo, pois não tivemos nenhum evento com perda de vida", comentou.

OPERAÇÃO VERÃO

Entre as próximas ações previstas pela Defesa Civil estão o início da Operação Verão, normalmente realizada no período de chuvas.