Edição 2019 do Curso de Promotoras Legais é confirmado em Suzano

A dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, confirmou que haverá a edição 2019 do Curso de Promotoras Legais Populares (PLP) para cem mulheres de Suzano. O anúncio foi feito na noite de terça-feira (4), no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, durante formatura das 25 alunas da sexta turma do PLP.

Ao todo, serão disponibilizadas cem vagas que poderão ser preenchidas, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, a partir de 14 de janeiro, na sede do Saspe, que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. No ato, é preciso apresentar documento original com foto e uma cópia, além de foto 3x4. A capacitação será ministrada às terças-feiras, entre 18h30 e 21 horas, no decorrer de 2019. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Com início às 18h30, o anfiteatro Orlando Digenova ficou lotado com familiares e amigos que foram prestigiar as mulheres. A formatura contou com uma apresentação sobre a importância do curso e com homenagens aos colaboradores, professores e participantes que fizeram a diferença ao longo dos 8 meses da capacitação. Entre eles, estavam o fotógrafo Wanderley Costa e o servidor da Secretaria Municipal de Cultura Marcos Cunha. Logo após, as alunas receberam o certificado de conclusão de curso e realizaram uma apresentação de dança do ventre.

De acordo com a coordenadora do Promotoras Legais, a advogada Sandra Lopes Nogueira, a turma levou o nome da coordenadora da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade, Rosemary Ferreira Caxito. “De forma democrática, as formandas escolheram este nome como forma de homenagear a atuação desta agente, que vem realizando um belo trabalho em Suzano no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher e o feminicídio”, informou.

Segundo Larissa, o 6° PLP foi oferecido gratuitamente pelo Saspe e contou com 35 palestras, ministradas durante 8 meses, sempre às terças-feiras, entre 8 de março e 27 de novembro de 2018. Desta forma, a confirmação da 7ª edição mostra a seriedade e o sucesso da capacitação.

“A partir de agora, as formandas do Promotoras Legais se tornam agentes de combate ao feminicídio e multiplicadoras da informação, do conhecimento e do empoderamento. Orgulho define essa noite, principalmente, por ver mulheres felizes, naturais, sem medo de ser quem são. Agradeço a todos que nos ajudaram a realizar mais esta capacitação e ao prefeito Rodrigo Ashiuchi por confiar no nosso projeto”, declarou a primeira-dama, que também é madrinha do PLP.

Além de Larissa, participaram da cerimônia o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo; o vice-presidente da Câmara Municipal, Rogério Gomes do Nascimento; o vereador Marcos Antonio dos Santos; a presidente da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Suzano, Patrícia Braga; o membro do Grupo Reflexivo Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, o advogado César Braga; a coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Fabiana Costa; e o presidente do Conselho de Segurança (Conseg) do distrito do Boa Vista, Ebert Bola.