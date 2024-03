Evento garante adoção de 16 animais no último domingo

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, realizou no último domingo (18/02) a quarta edição do evento de adoção responsável pelo projeto “Baby, me Leva!” de 2024. O evento ocorreu no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Desta vez, a ação contou com o tema circense e garantiu novos lares para 16 animais, sendo eles nove cachorros e sete gatos. Só neste ano, a pasta já promoveu a adoção de 83 pets.

Segundo a previsão da secretaria, as próximas iniciativas presenciais serão realizadas nos dias 7 e 28 de abril. Para os que não conseguirem comparecer, também é possível visualizar os animais disponíveis por meio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Desde a criação do projeto, em 2021, já foram contabilizadas mais de mil adoções. Somente no ano passado foram 613.

As ONGs, protetores e cuidadores que tenham interesse em participar do projeto “Baby, me Leva!” podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo telefone (11) 4745-2055 ou comparecer à sede da pasta que fica localizado no Centro Unificado de Serviços (avenida Paulo Portela, 210 - Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Segundo o secretário interino de Meio Ambiente de Suzano, Elvis Vieira, a quarta edição de 2024 atendeu às expectativas. “Atingimos a nossa meta e promovemos a adoção responsável de 16 animais, e esperamos que os próximos eventos sejam cada vez mais bem sucedidos. Quando um pet é adotado, a vida dele e dos novos tutores passam por muitas mudanças e estamos muito felizes por termos proporcionado isso”, concluiu.