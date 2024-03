'Feira do Mirante' atrai 1,4 mil pessoas nas duas primeiras edições

A “Feira do Mirante” já atraiu cerca de 1,4 mil pessoas para o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva nos dois últimos sábados (9 e 16/03). Com dois eventos realizados no espaço, situado no bairro Sesc, às margens da avenida Katsutoshi Naito, a nova atração já conseguiu triplicar o número de visitantes entre a primeira e a segunda realização. O evento inaugural reuniu aproximadamente 350 pessoas, ao passo que a segunda edição registrou a presença de aproximadamente 1,1 mil moradores.

Neste próximo sábado (23/03) será realizada a terceira edição da “Feira do Mirante”, apresentando mais uma vez um conjunto de atrações gastronômicas e de artesanato, que ficarão à disposição do público entre 14 e 20 horas. Assim como ocorreu nas duas primeiras semanas, serão montadas 39 barracas com 21 opções relacionadas à gastronomia e 18 dedicadas ao artesanato. Poderão ser encontrados pastéis, caldo de cana, algodão doce, geladinho, sorvete, torresmo, lanches, baião de dois, espetinho, salgados, doces árabes, açaí e churros, além da culinária japonesa.

A atividade possui entrada franca com organização do setor de Feiras do Departamento de Fiscalização de Posturas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo. Para oferecer a melhor estrutura possível aos visitantes e garantir o sucesso desta e das demais edições da feira, a prefeitura ainda tem mobilizado outras diversas pastas e departamentos. Estarão envolvidos no evento o Gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi e as Secretarias Municipais do Meio Ambiente, de Administração e de Manutenção e Serviços Urbanos.

O Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, foi inaugurado em 2 de dezembro do ano passado em meio a uma extensa programação cultural e muitas homenagens. A entrega da obra marcou a revitalização completa do espaço de 16 mil metros quadrados (m²), com destaque para a valorização da histórica “pirâmide” do bairro, que passou a se chamar “Pirâmide Ari Serafim Barbosa”, e para a criação do “Palco Cultural Marcos Vinicius Cunha, o Rizada”.

Dentre as intervenções no local, podem ser citados os trabalhos de pavimentação em uma área de 6 mil m², pintura do projeto “Arte Pública” nas laterais da pirâmide, limpeza, instalação de gradis, iluminação pública e plantio de grama. Outro destaque é a área verde de aproximadamente 3 mil m². Este ponto ainda proporciona uma vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de m², localizada logo abaixo do Mirante, que está ligada ao projeto de valorização da área.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou o interesse do público pelo evento, que se consolida no calendário de atividades da cidade. “Ficamos positivamente surpresos com a adesão da população à nova feira. De uma semana para outra, vimos o movimento triplicar no espaço, comprovando o sucesso da iniciativa. Este lugar é um cartão-postal de Suzano e a feira chega para se tornar mais uma atração para os moradores. Convidamos todos a se encontrarem novamente neste sábado, quando ocorrerá a terceira edição”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.