Festa julina do Pelc movimenta Parque Max Feffer neste sábado

Suzano realiza neste sábado (7) a festa julina “Mió Arraiá do Ano” nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), entre 12 e 19 horas. A expectativa é de receber mais de 4 mil pessoas para participarem de atividades artísticas, brincadeiras e apresentações musicais.

Organizada para ocorrer em frente ao Pavilhão Zumbi dos Palmares, a festividade contará com dez barracas, sendo seis destinadas à alimentação e quatro para exposição de artesanatos, além de brinquedos infláveis e uma quadrilha com os integrantes do programa.

De acordo com a coordenadora pedagógica do Pelc, Vanessa de Oliveira Ângelo, ao longo do dia, subirão ao palco os alunos de Violão, Violino, Canto, Dança, Ginástica Acrobática e Zumba. As apresentações deverão acontecer a cada 15 minutos, tendo dois intervalos para realização de brincadeiras. “Estamos com uma programação cultural bem legal, que vai de comidas típicas julinas até apresentações musicais e de dança. Teremos corrida de saco e corrida com ovo. Inclusive, às 18 horas, teremos um show com o grupo de forró Daniel Nascimento e Banda”, afirmou.

O Pelc em Suzano conta com dez núcleos e tem o intuito de proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as faixas etárias e as pessoas com deficiência, estimular a convivência social e a formação de gestores e lideranças comunitárias e favorecer a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que a cultura, o esporte e o lazer sejam tratados como políticas e direitos de todos.