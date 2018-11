Final de ano deve abrir até 2,1 mil contratações temporárias na região

O Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Alto Tietê (Sincomércio) prevê de 1,8 mil a 2,1 mil vagas de empregos temporários por conta do final do ano.

Os números são de toda a região. Com relação a Suzano, esse número deve chegar em aproximadamente de 700 a 900 vagas, ou seja, 650 à mais do que o ano passado que foi de 250 vagas temporárias.

Além disso, as lojas que tiverem interesse na contratação de empregados temporários deverão contratar agências de emprego a fim de celebrar o contrato individual com o trabalhador.

Após a finalização da contratação, o empregador deverá arcar com todos os direitos inerentes a condição de trabalhador temporário.

"Qualquer cláusula que proíba a contratação de trabalhador temporário pela empresa tomadora de serviço é nula de pleno direito", destaca ainda o presidente do Sincomércio, Valderli Martinez, em entrevista ao DS.

Qualquer dúvida sobre as contratações temporárias, podem ser esclarecidas no Departamento Jurídico do Sincomércio através do contato (11) 4799-7788.

Em todo o Estado, o comércio varejista de São Paulo deve contratar 23 mil trabalhadores temporários para o fim do ano, leve redução de 3% em relação aos 23,7 mil admitidos em 2017.

As informações sobre os dados estaduais são do Diário do Comércio com base em estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Essas admissões atenderão ao movimento mais intenso de clientes decorrente do período de festas, que se inicia em outubro e ganha força em novembro, mês que historicamente registra a maior geração líquida de vagas formais no varejo paulista.

Metade das vagas devem ser abertas pelo varejo de vestuário, tecidos e calçados. Os supermercados concentrarão cerca de 25% das vagas e o restante será dividido, principalmente, entre os segmentos de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, lojas de móveis e decoração, farmácias e perfumarias.