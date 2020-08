Fundo Social recebe cobertores e alimentos

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu nesta semana doações de 250 cobertores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e 150 quilos de alimentos não perecíveis da empresa Expresso Nepomuceno Cargas.

As entregas foram recepcionadas pela primeira-dama e presidente do órgão, Larissa Ashiuchi, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. A doação de 250 cobertores novos realizada pela Sabesp foi representada por Sandra Cassador e Érika Mota Santanna, do Grupo de Voluntariado da Sabesp, pelo gerente Comercial Zemicindo Miguel Mendes e pelo técnico comunitário Valdemir Assis Luz, ambos do escritório regional do Alto Tietê.

“Os cobertores serão destinados à campanha ‘Inverno Solidário’ que tem auxiliado as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social nesta época de frio, principalmente neste momento com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), onde tudo se agravou. Obrigada a todos da Sabesp pelo apoio e carinho”, disse Larissa.

Já a entrega dos 150 quilos de alimentos não perecíveis foi feita pela empresa Expresso Nepomuceno Cargas, de Suzano. Estiveram presentes o coordenador de Recursos Humanos (RH) Renan Elias Costa e a assistente do setor Maria Karolina da Costa Leocadio.

“Fico muito grata pela atenção e pela parceria da Expresso Nepomuceno Cargas. Estamos vivendo uma fase delicada e toda ajuda é muito bem-vinda. Esta doação vai ajudar centenas de famílias que muito precisam. Obrigada por acreditarem no nosso trabalho”, completou.