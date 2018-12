GCM e Educação formam mais de 850 alunos no programa Guard em 2018

A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria de Educação de Suzano realizaram na tarde desta segunda-feira (10) a última formatura do projeto Sementinha, do Grupo Unido na Ação de Repressão às Drogas (Guard). Desta vez, 123 alunos da Escola Municipal (EM) Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique, região do Colorado, receberam certificados do programa.

Só neste ano, a iniciativa garantiu a formatura de cerca de 850 crianças do 5º ano do ensino fundamental de dez unidades, que, durante mais de dois meses, em um ciclo de dez encontros semanais, receberam orientações sobre os perigos do uso de entorpecentes.