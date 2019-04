Hotéis fazenda são os destinos mais procurados no feriadão

Os hotéis fazenda da região estão entre os destinos mais procurados para o feriado da Sexta-feira Santa. De acordo com as agências de Suzano, passeios de curta duração são os favoritos. Desde o início do mês, os destinos internacionais mais buscados são aqueles que envolvem o turismo religioso e podem incluem Israel, Egito e Roma.

Para evitar as viagens mais longas, nas últimas semanas os turistas iniciaram a busca por passeios "bate e volta". Em Suzano, o público majoritário das viagens do próximo final de semana são as famílias. Os destinos mais procurados são os hotéis fazenda da região, Angra dos Reis e Parati.

A funcionária de uma loja de viagens, Eliane Soares, afirma que os hotéis da região são os mais procurados. "Os hotéis fazenda do Alto Tietê, como os de Guararema, estão com uma procura muito grande. Estes passeios de curta duração são os mais procurados para curtir o feriado com a família", afirma.

"Em relação ao mesmo período do ano passado, estamos na média para a temporada. Paranapiacaba, Guararema e os parques aquáticos de Suzano também estão entre os destinos favoritos dos turistas. Por conta da curta duração do feriado, os destinos internacionais não estão saindo muito no momento", conta Eliane.

A Semana Santa é uma celebração católica que ressalta a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O operador de viagens Wagner Lamana explica que por este motivo, os passeios internacionais mais procurados são os destinos religiosos.

"No momento estou com seis grupos realizando os passeios religiosos católicos ou evangélicos. A procura por estes países têm aumentado muito. Dentre os destinos que mais atraem o público está Israel, Egito e Roma. Vários locais do oriente médio também estão em alta para os brasileiros.

A gerente de uma outra agencia de Suzano, Fernanda Amaral, explica que neste feriado o movimento das agencias não é tão grade como de costume. "Nesta época do ano, os pacotes maiores não têm muita procura, o enfoque do publico na semana santa tem sido os hotéis fazenda. Mesmo assim, o setor vem sentindo uma melhoria desde o início do ano. Calculamos um movimento 20% maior do que o do ano passado", finaliza.