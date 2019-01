Jari começará a prestar atendimento no Centrus a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira (22), a Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari) começará a prestar atendimento ao público nas dependências do Centro Unificado de Serviços (Centrus). A medida tomada pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana tem como objetivo facilitar o acesso dos cidadãos e proporcionar um local mais apropriado e que trata sobre outros tipos de assuntos relacionados a diversas repartições da Prefeitura de Suzano.

Hoje, a unidade funciona em um imóvel localizado na rua Pedro Talarico, 40, no centro, que abriga o Departamento de Processamentos e Recursos.

Para a mudança, foi definido um período de transição de 60 dias. Desta forma, haverá um funcionário no prédio atual e outro no andar térreo do Centrus, inicialmente com um guichê e depois com o acréscimo de um segundo. Na Jari é possível realizar indicação de condutor em casos de infração de trânsito, defesa de notificação e recurso de multa. O expediente não mudará: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O interessado irá até a central de atendimento do prédio, informará o serviço de que precisa logo na entrada, pegará uma senha específica e aguardará ser chamado.

“É mais um serviço que o Centrus vai oferecer e isso é muito bom para o cidadão, já que ele poderá resolver outros assuntos no mesmo local, sem precisar ficar se deslocando. Também será mais confortável para o munícipe e para os nossos funcionários”, afirmou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo. O imóvel onde fica a Jari continuará prestando atendimento ao público até o fim do período de transição, uma vez que as notificações e as multas vinham sendo emitidas com o endereço atual. Após esse tempo, de 60 dias, lá só ocorrerão trabalhos administrativos e de processamento de defesas e recursos.

Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone da Secretaria Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, que é o (11) 4746-1166. O Centrus está localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central da cidade.