Justiça suspende reintegração de posse em conjunto ocupado com 260 famílias em Suzano

Uma suspensão judicial impediu a reintegração de posse do Residencial Santa Cecília, localizado no Jardim Margareth. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), a reintegração estava prevista para quinta-feira (3). No entanto, o órgão não informou qual teria sido o motivo para a suspensão da reintegração.

A CEF recorreu da decisão, “a fim de não causar prejuízo aos beneficiários regularmente inscritos”. A Caixa esclareceu que as obras no local devem reiniciar tão cedo os apartamentos sejam desocupados.

As famílias que ocupam o Residencial Santa Cecília reivindicam um plano de habitação por parte da Prefeitura de Suzano, com um abrigo ou alojamentos para aqueles que estão no local. De acordo com Luciene Ribeiro, uma das organizadoras e ocupantes do residencial e, vários pedidos foram feitos ao Poder Público, no entanto, não foram atendidos.

“Somos um grupo que luta por moradia, não temos viés político. Essa obra está parada há anos, com apartamentos desocupados. Nos organizamos, buscamos informações e viemos para cá. Recebemos a ordem de reintegração e decidimos nos manifestar. No entanto, no momento que estávamos protestando em frente à Câmara um juiz cassou a liminar e a reintegração foi barrada”, explica.

Luciene ainda afirma que são 260 famílias moram no local e não 80, conforme informado anteriormente, e que caso a reintegração ocorresse, nenhuma dessas pessoas teriam pra onde ir.

Secretaria acompanha o caso; em 2018 famílias foram retiradas