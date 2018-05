Luminárias da Praça João Pessoa recebem novas lâmpadas de LED

A Praça João Pessoa, um dos cartões postais de Suzano, passou recentemente por uma série de intervenções na iluminação pública, com o objetivo de aumentar a segurança e a visibilidade no entorno da Igreja de São Sebastião. A iniciativa é da administração municipal.

Na ação realizada pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, foram instaladas 12 lâmpadas de LED de 150 watts. Elas se destacam pelo desempenho e pela durabilidade, pois cada uma consome o equivalente a um terço de uma convencional, com potência de 450 watts.

As lâmpadas foram instaladas pela equipe de iluminação da pasta e tem como principal objetivo a melhoria da visibilidade e da segurança dos munícipes e dos estabelecimentos no entorno, reduzindo a possibilidade de casos de assédio, furto, tráfico e roubos.

A secretaria vem atuando na região central e nos bairros, de maneira emergencial, como agente de manutenção da iluminação. Nos últimos cinco meses foram atendidos 83 bairros, com troca de 1.681 lâmpadas, 801 reatores, 711 relés, 19 braços e 740 metros de ramais reinstalados.

A Prefeitura de Suzano também vem realizando, desde o final de abril, o processo licitatório para a escolha da nova empresa que será responsável pela manutenção da iluminação pública em toda a cidade. Atualmente, o processo está na etapa de habilitação.

Segundo o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, o trabalho seguirá com mais intensidade no município. “Desde o início do ano passado estamos trabalhando bastante para garantir uma melhor eficiência da iluminação pública de nossa cidade”, explicou.