Moradores da região levam cerca de 1 hora no transporte público

Pesquisa aponta que o morador da Grande São Paulo, incluindo o do Alto Tietê, tem optado por andar mais de trem do que de ônibus. Outra aumento expressivo foi o de viagens de táxi ou aplicativos de corrida. As informações fazem parte da maior pesquisa sobre mobilidade urbana no país, a Pesquisa Origem-Destino (OD), da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). O estudo é feito a cada dez anos desde 1967.

No estudo, quedas no deslocamento foram observadas. Dados preliminares mostram que o morador da região leva, em média, 26 minutos em suas viagens cotidianas. A respeito do transporte público, que inclui ônibus, metrô e trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a pesquisa também aponta redução.

Para se ter ideia, em 2007, o tempo levado era de 1 hora e 7 minutos. Agora, dez anos depois, o cidadão leva 1 hora

Segundo o estudo, há ainda diminuição para quem faz trajetos diários a pé: de 16 para 12 minutos na última década.

O Metrô disse que há uma explicação para essa redução. A prova está na ampliação da malha da companhia, que aumentou o número de estações, além da compra de mais trens para a CPTM.

Ainda segundo a pesquisa, especialistas também creditam que as reduções vão ao encontro do aumento de faixas exclusivas de ônibus, que também reduzem o tempo de viagens, e até o uso de apps de navegação por motoristas para fugir de vias mais congestionadas.