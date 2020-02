Mulheres que fizeram história serão homenageadas

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) promoverá em março a primeira edição do evento “Mulheres Fazendo História na Cidade de Suzano”, que vai homenagear oito mulheres e entidades que se destacaram no pioneirismo e protagonismo feminino na luta por direitos em diferentes áreas da sociedade, como saúde, segurança e exercício da plena cidadania. A cerimônia está agendada para o dia 10 (terça-feira), às 18h30, no Teatro Municipal

Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro) e marcará o início da oitava edição do curso de Promotoras Legais Populares.

O encontro também ocorrerá em alusão ao Dia Internacional da Mulher (08/03). No ano passado, o público pôde indicar nomes por meio de votação online. Serão homenageadas representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Comissão da Mulher Advogada, Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (AAMAE) e a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM). Também foram escolhidas as histórias da educadora Cláudia Adriana Oliveira, da advogada Elvira Pavésio, da jornalista Edmara Martins Soares e da merendeira Silmara Moraes.

De acordo com a dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, a cerimônia é inédita na cidade. “Neste ano, decidimos resgatar essas suzanenses para o devido reconhecimento. Será uma singela homenagem que todos estão convidados a prestigiar, para que conheçam a luta de cada uma. O encontro também será a aula inaugural das Promotoras Legais Populares 2020 e tenho certeza de que as histórias apresentadas serão inspiradoras para as novas participantes”, afirmou.

A oitava turma do curso, que tem à frente a diretora de Projetos Sandra Lopes Nogueira, recebe inscrições até o dia 6 de março (sexta-feira). A capacitação é voltada às mulheres maiores de 18 anos, com foco na cidadania e sob a perspectiva da igualdade de direitos entre as diversidades de classe social, étnico-racial, sexual e suprapartidário. As inscrições gratuitas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro).