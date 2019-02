Obras municipais a custo zero poupam mais de R$ 20 milhões, calcula Ashiuchi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR) disse que a Prefeitura economizou cerca de R$ 20 milhões promovendo obras a custo 'zero' em contrapartidas desde 2017 até agora. A ação é realizada através de parcerias entre a Prefeitura e empresas privadas. A informação foi reforçada durante a reinauguração da Praça Cidade das Flores.

A iniciativa foi proposta no início da gestão de Ashiuchi, que propôs as parcerias. "Adotamos uma prática que incentiva a parceria entre empresas e o município. Junto com as companhias, discutimos as necessidades da cidade para promover estas parcerias que são extremante benéficas para a cidade.

REVITALIZAÇÃO

A revitalização da Praça Cidade das Flores, que envolveu requalificação dos espelhos d'água e fontes, rearborização, melhorias na iluminação e manutenções hidráulicas, foi realizada através de parcerias entre a Prefeitura e empresas da região.

O projeto da praça gerou uma economia estimada em R$ 500 mil, ou seja, com custo zero para o município.

"No caso da Praça Cidade das Flores, as obras foram realizadas graças ao apoio de duas empresas. A reinauguração do espaço marca o inicio de entrega de projetos com custo 'zero'. Nesta gestão, já conseguimos poupar mais de R$ 20 milhões que estão sendo convertidos em melhorias para a cidade", afirma o Prefeito.

De acordo com o prefeito, os próximos projetos da iniciativa a serem inaugurados serão a Escola do bairro Quaresmeira e uma nova rotatória na Estrada dos Fernandes.