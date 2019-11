População vive expectativa de inauguração da Marginal do Una

A população do município aguarda a finalização das obras na Marginal do Una. De acordo com os entrevistados pelo DS, o trânsito na região central do município será desafogado com a entrega da obra. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), anunciou que quatro ou cinco câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI) serão instaladas em pontos estratégicos da via. O objetivo é reforçar a segurança. A obra deve ser entregues entre os dias 13 e 15 de dezembro.

A munícipe Maria Salette afirmou que "não vê a hora da obra ser entregue". "Com a obra finalizada, vai ficar bem melhor. Eu moro em Palmeiras, então o acesso até lá será facilitado pela Marginal do Una diretamente ligada a Rodovia Índio Tibiriçá, além de melhorar o trânsito". Ela ainda reitera que é a favor da instalação de câmeras de segurança. A estudante Edilaine Souza conta que com a finalização total da obra, o trânsito no Centro da cidade será desafogado. Ela diz que as pontes que estão sendo implantadas em trechos da via ajudam os pedestres e quem passa diariamente pelo local. "Vai ficar bem melhor quando as obras acabarem. Acho benéfico a instalação de câmeras de monitoramento, pois reforça a segurança. Só acho que a sinalização para os pedestres deveria ser reforçada, principalmente nos trechos das pontes", explica.

A munícipe Edilma Souza compartilha das mesmas opiniões de Edilaine e acrescenta: "acho que semáforos para pedestres poderiam ser implantados nos trechos das pontes, pois os carros não respeitam e não temos como atravessar. A obra vai ser muito boa para a população quando for finalizada".

Para a autônoma Eliana Costa a Marginal do Uma será mais uma opção de acesso para a Rodovia Índio Tibiriçá. "Com certeza vai ficar melhor. É um novo caminho. O Centro tem muito trânsito e com a finalização da obra, será desafogado". Eliana diz que a implantação de câmeras na via poderá reforçar a segurança.

"Quando as obras ficarem prontas, vai ficar bem melhor. Temos um trânsito muito pesado no Centro, principalmente durante à tarde. É uma opção de melhorar a fluidez. As câmeras, se forem instaladas, vão contribuir para a segurança na cidade", frisa a costureira Maria Irenalda Pereira.