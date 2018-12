Praça dos Expedicionários recebe decoração de Natal

A Praça dos Expedicionários recebeu mais de 300 peças do projeto "Doce Natal", elaborado pela Secretaria de Cultura de Suzano, com apoio de mais de 70 artesãos. A entrega da decoração, feita a partir de papel machê, foi realizada na noite desta sexta-feira (7) e contou com a presença do vice-prefeito Walmir Pinto.

A solenidade também teve participação do secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, e da diretora da Cultura suzanense, Rita Paiva, bem como dos coordenadores e instrutores do projeto, artesãos voluntários e a comunidade.

No local, os itens de papel machê, que receberam cobertura envernizada para ganhar mais durabilidade, se destacam com figuras de cupcakes, pirulitos, biscoitos americanos, sorvetes, donuts (rosquinhas) e demais guloseimas alusivas ao Natal. O espaço também contará, até o dia 6 de janeiro (domingo), com barracas com vendas de doces e peças de artesanato.

De acordo com Garippo, o trabalho de decoração começou no mês de setembro e teve participação de mais de 70 artesãos do projeto de Vivência Cultural, da Secretaria Municipal de Cultura. "O nosso principal objetivo com o projeto é de ensinar técnicas de artesanato para a população, tornando a arte uma possível fonte de renda, por meio do empreendedorismo. Em paralelo, os participantes contribuíram com a criação da decoração natalina deste espaço público. Agradeço e parabenizo a todos que se envolveram, pois os objetos em formato de doces estão encantadores", destacou.

Em seu discurso, o vice-prefeito de Suzano, Walmir Pinto, celebrou a escolha do tema, que tem uma abordagem mais gentil e acolhedora para as crianças, e elogiou o trabalho e o empenho dos artesãos em produzir toda a decoração. “Cada praça possui sua personalidade e abraça ainda mais nossa comunidade. Por aqui, sinto a cultura mais viva. A Praça dos Expedicionários também será um dos nossos cartões-postais deste fim de ano, por toda beleza em sua temática e pela delicadeza em sua decoração", afirmou.