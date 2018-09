Prazo de inscrição para concurso da Educação termina em 24 de setembro

O prazo de inscrição para o concurso público da Secretaria Municipal de Educação termina às 23h59 do próximo dia 24 (segunda-feira). Os interessados devem acessar o site da Fundação Vunesp ( www.vunesp.com.br ), fazer o cadastro e pagar a taxa até esta data. A prova objetiva será aplicada em 21 de outubro (domingo), de manhã e à tarde.

Há 98 vagas disponíveis em 14 funções: Agente de Segurança Escolar (10), Agente Escolar (10), Cozinheiro Escolar (10), Motorista de Transporte Escolar (1), Auxiliar de Atividades Escolares (10), Auxiliar de Desenvolvimento Educacional (10), Auxiliar de Secretaria (1), Operador de Som e Luz (1), Secretário de Escola (5), Diretor de Escola (10), Professor de Educação Básica Adjunto (5), Professor de Educação Básica I (10), Professor de Educação Básica II – Artes (8) e Professor de Educação Básica II – Educação Física (7).

Os salários variam de R$ 1.470,85 a R$ 5.577,38 e estão previstos benefícios como auxílio-alimentação, cesta básica e vale-transporte. Informações podem ser obtidas no edital do concurso público, de número 002/2018, no endereço eletrônico www.suzano.sp.gov.br/web/transparencia/concursos-publicos. Inicialmente, o prazo se encerraria em 12 de setembro, mas acabou sendo prorrogado por mais 12 dias pela Secretaria Municipal de Administração.

Para se inscrever é preciso: ser brasileiro (nato ou naturalizado), ter mais de 18 anos, comprovar a escolaridade exigida na data de admissão, estar em dia com as obrigações militares, ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral, ter o CPF regularizado, apresentar atestado de antecedentes criminais, ter aptidão física e mental comprovada em avaliação médica, não ter sido dispensado por justa causa ou demitido a bem do serviço público nos últimos cinco anos a contar da data prevista para o início das atividades e, para o candidato a Motorista de Transporte Escolar, possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D.

O candidato poderá fazer mais de uma inscrição, para funções distintas, desde que as provas não coincidam no mesmo dia e horário. O valor da taxa a ser recolhida por meio de boleto bancário gerado no ato da inscrição depende da escolaridade: R$ 37,50 para ensino fundamental, R$ 48,50 para ensino médio e R$ 81,00 para ensino superior.

A prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório. A quantidade de questões (de 40 a 60) e o conteúdo programático (Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos, Noções de Informática, Conhecimentos Pedagógicos e Legislação) variam de acordo com a função a que se concorre.

O concurso terá fase única para quem disputar os cargos de Agente de Segurança Escolar, Agente Escolar, Auxiliar de Atividades Escolares, Auxiliar de Secretaria, Secretário de Escola e Auxiliar de Desenvolvimento Educacional. Para os candidatos das demais funções que forem habilitados na prova objetiva (com nota igual ou superior a 50 pontos), está prevista uma segunda etapa: prova prática ou prova de títulos.