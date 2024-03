Prazo para adesão ao Refis termina no dia 28

Termina na quinta-feira da próxima semana (28/03) o prazo para aderir ao Programa de Recuperação e Estímulo ao Pagamento de Débitos Fiscais (Refis) 2023 da Prefeitura de Suzano, realizado pela Secretaria Municipal do Planejamento e Finanças. O contribuinte que ainda não renegociou as dívidas junto à administração municipal pode se informar por meio das mídias sociais e do site da prefeitura.

Podem aderir ao Refis aqueles que têm débitos com até cinco anos de atraso como Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que o pagamento poderá ser feito à vista ou em até 24 prestações. Os descontos são graduais, dependendo da quantidade de parcelas que serão acordadas.

Os atendimentos estão sendo realizados pelo telefone (11) 4745-2008, do setor de Dívida Ativa, por meio da assistente virtual Suzy, ou ainda de forma presencial, das 8 às 16 horas, nas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), tanto na região central (avenida Paulo Portela, 210), quanto na região norte (avenida Francisco Marengo, 2.301), instalada no interior do Supermercado Nagumo, no Jardim Dona Benta.

Além disso, no site da prefeitura (www.suzano.sp.gov.br), há um carrossel de notícias em que o contribuinte pode acessar o atendimento on-line do Refis. O benefício serve para regularizar todos os tributos municipais em atraso, executados ou não, e possibilita aos que estão em débito com a prefeitura liquidar as dívidas com até 100% de desconto em juros e multas. A projeção da pasta é de recuperar R$ 23 milhões neste ano só com a Dívida Ativa.

O secretário de Planejamento e Finanças, Itamar Viana, recomendou que os contribuintes com débitos procurem realizar o Refis dentro do prazo. “É muito importante que as pessoas realizem este processo e regularizem a situação. Estendemos o prazo que, inicialmente era até 22 de dezembro, justamente para dar oportunidade para quem quer realizar o Refis fazê-lo com tranquilidade. Este é um bom momento para aderir”, afirmou Itamar.