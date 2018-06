Prazo para matrícula em natação e hidroginástica termina no dia 29

Termina na próxima sexta-feira (29) o prazo para os sorteados com vagas em aulas de natação e hidroginástica no Complexo Poliesportivo Paulo Portela fazerem suas matrículas na Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano.

A pasta havia definido a extensão do período, que se encerraria em 30 de maio, para que os beneficiados tivessem mais tempo para conseguir o atestado médico de aptidão física e dermatológica exigido. Também é necessário apresentar duas fotos 3x4 e originais e cópias de RG e comprovante de residência.

“Muita gente que foi sorteada nos procurou para falar da dificuldade de conseguir o atestado dentro do prazo. Por isso, resolvemos estender até 29 de junho, para que essas pessoas tenham tranquilidade para fazer a avaliação médica”, explicou o secretário municipal Arnaldo Marin Junior. Ao todo, a Prefeitura de Suzano sorteou 680 suzanenses, dentre 6.099 inscrições, no dia 18 de maio.

Na oportunidade, também foi anunciada a abertura de 3 mil novas vagas, a partir de agosto, para natação e hidroginástica no Parque Municipal Max Feffer e no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, a fim de atender a alta procura pelas aulas gratuitas na cidade.

O chefe da pasta reforçou que o sorteio público do mês passado obedeceu aos critérios de faixas etárias e períodos (manhã, tarde e noite), com o uso de nove urnas com os nomes dos inscritos. “Ocorreu com toda a transparência possível”, destacou.

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela fica na rua Barão de Jaceguai, 375, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4746-1886.