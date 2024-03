Prefeito apresenta Suzano na Câmara Comercial da Espanha

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou nesta segunda-feira (18/03) da “Iberian Smart Cities Roadshow in Brazil 2024”, evento promovido pela Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil, para apresentar o município a empresários da Espanha e de Portugal. A atividade foi realizada no bairro do Brooklin, zona sul da capital paulista, e contou com as presenças do cônsul-geral da Espanha em São Paulo, Pablo Montesino; do diretor da Câmara Espanhola, Alejandro Gomes; e do sócio-diretor da Executive Partners, Francisco Arbós.

Durante o evento, o chefe do Executivo suzanense apresentou os números que atestam o desenvolvimento da cidade, nos seus aspectos econômicos, sociais e ambientais, assim como as perspectivas para os próximos meses e anos, que colocam o município como um importante polo para investimentos. “Suzano, com apenas 75 anos, construiu uma economia pujante e diversificada, por meio do trabalho de 588 produtores, para fortalecimento do agronegócio; com as 3.233 empresas que integram o segmento industrial; e com seus 10.205 estabelecimentos comerciais. O Produto Interno Bruto (PIB) de Suzano é de R$ 12,6 bilhões, situando a cidade como a 32ª economia do Estado de São Paulo, impulsionada pela geração emprego”, enumerou o prefeito.

Para exemplificar o resultado das ações que foram implementadas na cidade nos últimos anos, foram compartilhadas algumas das marcas alcançadas, que incluem 350 quilômetros de nova pavimentação; mais de 150 obras entregues; 26 mil pessoas atendidas anualmente em ações realizadas pelas Secretarias Municipais de Cultura e de Esportes e Lazer; entrega de 22 escolas e creches, chegando a 28 mil alunos matriculados; 150 entidades assistenciais cadastradas, beneficiando mais de 56 mil pessoas em situação de vulnerabilidade; e mais de 1,6 mil famílias contempladas com os processo de regularização fundiária. Em relação à sustentabilidade, houve 790% de crescimento da coleta seletiva, passando de 20 para 178 toneladas entre 2020 e 2023.

O prefeito ainda destacou as conquistas que garantirão, nos próximos meses, um crescimento ainda mais significativo. Ele lembrou do projeto executivo para a construção do “Complexo Viário do Alto Tietê”, apresentado na última quinta-feira (14/03), que inclui a implantação de alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) em Suzano, a adequação das vias no entorno, a construção de uma passarela acessível para pedestres e outras alterações na malha viária da região.

“A alça será implantada na avenida Brasil, uma das principais vias de ligação entre Suzano e Poá, passando por cima da Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e criando um corredor com a avenida Senador Roberto Simonsen, que ajudará a ligar o anel viário a bairros do centro expandido da cidade, como Jardim Casa Branca, Jardim Márcia e Jardim Imperador”, disse Ashiuchi.

Outro projeto que foi ressaltado, também em andamento na cidade, é o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, que será compreendida entre a rua José de Almeida, no Jardim Márcia, e a estrada Santa Mônica, no Parque Santa Rosa, num trecho de 1,3 quilômetro. A extensão garantirá novas possibilidades de mobilidade urbana na região central de Suzano, já que abrirá uma nova via pavimentada que passará pelos bairros Jardim Nena, Jardim Suzanópolis e Jardim Quaresmeira, permitindo ainda conexões com a rua Regina Cabalau Mendonça, a estrada dos Fernandes e à região da Casa Branca.

Por fim, o prefeito ainda repercutiu a autorização para as obras de construção do campus da Faculdade de Tecnologia (Fatec), em evento de entrega de moradias que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas no último dia 9 de março. O projeto vai garantir a criação de 12 salas de aula, seis laboratórios e salas de apoio, de administração e dos professores. No total, a unidade terá 4,1 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 10,8 mil metros quadrados. Tudo para receber os cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores.

“Temos garantido investimentos importantes, que colocam Suzano como uma referência no Alto Tietê, no Estado de São Paulo e no Brasil. Com ações que têm apoiado produtores e empresários, registramos crescimento constante no setor econômico. Por meio de iniciativas e parcerias com agentes públicos e privados, proporcionamos uma expressiva evolução também nas áreas social e ambiental. Para os próximos anos, Suzano tem ótimas perspectivas, com as obras na mobilidade urbana e aumento da oferta de ensino”, completou Ashiuchi.

Ao fim, Francisco Arbós agradeceu a participação de Suzano no evento, destacando a importância da presença do prefeito. “Quero agradecer Suzano pela participação. Já estivemos juntos em outras oportunidades e é sempre importante essa união, apresentando a potência do município à iniciativa privada”, concluiu.

Também marcaram presença o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, o Guti; o presidente da Fundação “Hélio Augusto de Souza”, da Prefeitura de São José dos Campos, George Lucas Zenha; o secretário de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Santana do Parnaíba, Leonidas Chaves de Oliveira Neto; o gestor adjunto de Finanças da Prefeitura de Jundiaí, Jones Henrique Martins; e o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, Elvis Vieira, que também responde interinamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.