Prefeitura anuncia programação do mês de aniversário de Suzano

Os grandes shows que serão realizados no Parque Municipal Max Feffer, entre o fim de março e o início de abril, marcam a abertura de uma extensa programação de atividades que serão desenvolvidas na cidade pela administração municipal no próximo mês, para comemorar a emancipação político-administrativa de Suzano (02/04). Além da presença dos cantores Alexandre Pires, Luan Santana, Simone Mendes, da dupla de palhaços Patati e Patatá, e da banda Capital Inicial, durante o “Suzano Fest”, a população será presenteada com as entregas da Clínica da Família, no bairro Cidade Boa Vista, da Escola Municipal Professora Santina Marotto Iório, no Jardim Gardênia Azul, e da reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Boa Vista. Também estão previstos o lançamento da Campanha do Agasalho, uma variedade de atrações culturais e esportivas nos bairros e a ExpoSuzano, que encerra as comemorações apresentando mais uma edição da “ExpoFlores”, do “Suzano Faz” e do “EducaShow”.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou os detalhes de cada etapa das comemorações à imprensa, nesta sexta-feira (01/03), em evento no Cineteatro Wilma Bentivegna, que contou com a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; do presidente da empresa MP Promoções, responsável pela realização do “Suzano Fest”, Marcos Pacheco; da secretária de Cultura, Márcia Belarmino; do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca; do secretário de Educação, Leandro Bassini; do secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva; do secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; do diretor da Secretaria Municipal de Cultura, José Spitti; da gestora estratégica da Educação, Renata Priscila; e do diretor da pasta do Desenvolvimento Econômico, Marcos Manrique.

O “Suzano Fest” será aberto ao público em 30 de março, com show do cantor de pagode Alexandre Pires. No dia seguinte (31/03), o sertanejo entra em cena com a cantora Simone Mendes. No primeiro dia do mês de abril, Suzano recebe o também cantor Luan Santana. E no aniversário da cidade (02/04), a festa terá a graça da dupla Patati e Patatá e o ritmo da banda Capital Inicial. Além das apresentações musicais, o “Suzano Fest” ainda terá uma grande praça de alimentação com comidas, bebidas para todos os paladares e brinquedos para as crianças. Será disponibilizado transporte gratuito de ida e volta para os shows.

Ingressos

A administração municipal, por meio do Fundo Social de Solidariedade, fará a troca de alimentos por ingressos a partir de 7 de março (quinta-feira). O limite será de cinco entradas por show para cada pessoa. Os interessados devem procurar a sede do órgão municipal ou algum dos centros culturais da cidade, exceto o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, em dias úteis, das 9 às 16 horas. Os endereços podem ser conferidos em www.suzano.sp.gov.br. Ao todo, 30 mil ingressos poderão ser trocados mediante entrega de um quilo de alimento. Entre os itens recomendados estão arroz, feijão, óleo, macarrão, molho e café. Os demais 90 mil ingressos serão comercializados pela empresa responsável pelo evento, por meio do site www.suzanofest.com.br. Cada show receberá um público de até 30 mil pessoas.

Neste ano, também haverá a troca de cem ingressos por doação de sangue, junto ao Hemocentro Transfusão. Serão duas entradas para o “front stage” para cada bolsa doada, que garante acesso ao show de preferência. Os munícipes aptos e interessados devem realizar o agendamento para a doação também a partir de 7 de março, por meio do telefone (11) 4752-9999.

O presidente da MP Promoções destacou que o Max Feffer será palco de mais um evento marcante na cidade. “Temos 35 anos de experiência nesse ramo e ficamos muito impressionados com as condições do parque. Já estamos montando a estrutura e finalizando a documentação necessária para a festa, com o aval do Corpo de Bombeiros. A empresa será responsável por toda a estrutura relacionada ao evento, desde os locais de estacionamento até a segurança na área de apresentações. Temos certeza de que será um grande evento”, ressaltou Marcos Pacheco.

A primeira-dama enfatizou que o aumento da estrutura e do público também implica em maior arrecadação de alimentos e do banco de sangue. “Suzano é uma cidade acolhedora, que leva o espírito da solidariedade. Projetamos uma arrecadação de 30 mil quilos de alimentos e conseguiremos ajudar muitas famílias. Neste ano, a parceria com o Hemocentro também garantirá o suporte necessário para inúmeros pacientes”, sublinhou Larissa.

O prefeito afirmou que este deverá ser o maior evento da história da cidade. “A comemoração do ano passado já foi um grande sucesso, mas o aniversário de 75 anos da cidade deverá ser ainda mais marcante. Teremos grandes apresentações, muitas atividades, entregas e mais um grande show de solidariedade. Veremos um recorde de público e de alegria com tudo que será oferecido para a população. Vamos garantir entretenimento para muitas famílias e ajudar muitas outras, com a arrecadação de alimentação e doação de sangue”, disse o prefeito.

Inaugurações

Para além do lazer e do entretenimento, a Prefeitura de Suzano também se prepara para entregar à população, em abril, a Clínica da Família. Buscando a ampliação da oferta de especialidades, a unidade, que será instalada na avenida Jaguari, 37, no bairro Cidade Boa Vista, garantirá ampliação dos atendimentos nas áreas de Odontologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia, Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia. Estão sendo investidos R$ 1 milhão em obras estruturais e R$ 501.225 em mobiliário, com recursos federais e por meio de emenda parlamentar do então deputado federal Marco Bertaiolli.

A área da Educação também ganhará um novo equipamento público em abril. A ampliação da oferta de ensino contará com o suporte da nova unidade que está sendo construída no Jardim Gardênia Azul. A Escola Municipal Professora Santina Marotto Iório segue um projeto próprio desenvolvido pelas equipes das pastas de Planejamento Urbano e Habitação e de Educação, com capacidade para 480 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O ambiente deverá contar com oito salas e espaço multiuso. As obras estão sob a responsabilidade da construtora MRV e seguem um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) elaborado pela administração municipal, cumprindo as etapas da fase de acabamento para se integrar às estruturas disponíveis ao público.

Social

Com foco nas pessoas em situação de vulnerabilidade, o Fundo Social de Solidariedade lançará, também no mês que vem, a Campanha do Agasalho 2024. O objetivo deste ano é superar a marca de 2023, quando foram contabilizadas 173 mil peças arrecadadas, que garantiram o suporte a 12 mil famílias em toda a cidade de Suzano. O número superou a expectativa de 160 mil coletas projetadas, totalizando uma média de 2,3 mil itens arrecadados todos os dias. Pensando neste público e em todos os outros munícipes que necessitam dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a prefeitura também finalizará no mês de abril, a reforma do Cras Boa Vista, situado na avenida Katsutoshi Naito, 955, no bairro Sesc, garantindo mais conforto a todos que buscam atendimento neste espaço.

Bairros

Em abril, a Prefeitura de Suzano também dará início a um circuito com atrações esportivas e de socialização nos bairros da cidade, sempre aos finais de semana. Chamado de “Agita Suzano”, a iniciativa pretende propiciar a munícipes de todas as idades um momento de integração social por meio da atividade físicas. O circuito será dividido em oito etapas, que contemplará diferentes localidades da cidade, para promoção de diversas modalidades, incluindo vôlei, futevôlei, beach tênis, basquete 3x3, futebol, aulas de zumba, oficina de capoeira e passeio ciclístico, entre outros. Brinquedos infláveis e apresentações musicais também estão previstos nos eventos.

Com relação à Cultura, para este mês estão programadas atividades em diferentes regiões e equipamentos públicos de Suzano. No Cineteatro Wilma Bentivegna, serão exibidos filmes de produtores locais todas as quartas-feiras, a partir das 14h30, e às quintas-feiras, a partir das 19 horas. Atrações teatrais e circenses chegarão à Praça Cidade das Flores, no centro (04/04), ao Jardim Colorado (05/04), à Praça João Pessoa, no centro (06/04), ao Parque Municipal Max Feffer (07/04), ao Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (09 e 10/04) e a Palmeiras (11/04).

A secretária municipal de Cultura, Márcia Belarmino, destacou que 500 artistas locais terão a oportunidade de se apresentar ao longo do mês. “No ‘Suzano Fest’, teremos dança a partir das 10 horas da manhã no Pavilhão Zumbi dos Palmares e a partir das 13 horas faremos o ‘esquenta’ para os grandes shows. Já na ExpoSuzano, proporcionaremos apresentações musicais entre 10 e 18 horas neste mesmo local. Também levaremos algumas atrações para os nossos equipamentos culturais, para que os munícipes possam se divertir nos seus bairros”, salientou a chefe da pasta.

Ainda em abril haverá o primeiro de uma série de eventos que serão realizados ao longo do ano no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no bairro do Sesc. Esta atividade, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, que ocorrerá mensalmente, deverá ser marcada por um encontro de Fuscas, presença de food trucks, apresentações musicais e feira de artesanato.

ExpoSuzano

Entre os dias 22 e 28 será realizada a ExpoSuzano no Parque Municipal Max Feffer. A abertura ocorre com o “EducaShow”, que contará com palestras, oficinas e outras atividades culturais durante os sete dias de evento. De 25 a 28 de abril, o público poderá conferir pelo segundo ano consecutivo as atrações da “ExpoFlores” e do “Suzano Faz”. O Max Feffer ainda receberá no dia 28 o FestCão, com atividades e concursos para cães.

O “EducaShow” traz para este ano uma temática toda voltada ao circo, como explicou o secretário Leandro Bassini. “Além das palestras e das atividades educativas, teremos muito entretenimento no entorno, artistas contando histórias, área de brinquedos infláveis e bolhas de sabão. A partir dessa concepção circense, proporcionaremos um ambiente mágico para todas as crianças que forem ao local, que será reservado para as escolas da rede municipal de segunda a sexta-feira, e aberta ao público no fim de semana”, declarou o chefe da pasta.

A “ExpoFlores” promete transformar a Arena Suzano em um verdadeiro jardim botânico, com ambientes cenográficos e diferentes espécies de flores, resgatando histórias da cidade, valorizando o meio ambiente e mostrando a importância da sustentabilidade no município. Responsável pela organização desta atração, a primeira-dama Larissa Ashiuchi adiantou algumas novidades que poderão ser encontradas na edição deste ano. “Desta vez, vamos reforçar as ações de solidariedade também neste evento. Os munícipes terão à disposição uma praça de alimentação, onde as associações que fazem trabalhos sociais no município poderão vender alimentos, revertendo a renda para o suporte às famĺias em situação de vulnerabilidade”, disse a primeira-dama.

Por sua vez, o “Suzano Faz” será realizado no Pavilhão Maurice Bou Assi, promovendo, assim como ocorreu no ano passado, a integração com as indústrias e com o comércio da cidade por meio dos 62 estandes disponibilizados para as empresas de Suzano, para mostrar a força da indústria, do comércio e do empreendedorismo da cidade e possibilitando networking entre os participantes. O secretário André Loducca projetou um intercâmbio muito expressivo entre integrantes do setor produtivo da cidade. “Mais de 20 empresas já aderiram e as parcerias deverão ser impulsionadas ao longo das próximas semanas. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) terá 12 espaços para contemplar pequenos empresários, garantindo oportunidade para que todos possam se sentir valorizados”, revelou o titular da pasta do Desenvolvimento Econômico.

O prefeito finalizou dizendo que o suzanense terá muitos motivos para comemorar ao longo do mês de abril. “Organizamos uma vasta programação de atividades, que contemplará todos os públicos. São muitas atrações, não só no Parque Municipal Max Feffer como nos bairros e equipamentos culturais. Muitos shows de renome nacional e muitas oportunidades para os artistas locais, produtores e empresários. Proporcionaremos novas experiências para as nossas crianças e entretenimento para toda a família. Teremos um mês de aniverśario com muita alegria e com tudo que nossa população merece”, completou Ashiuchi.