Primeiro dia do concurso público terá participação de 22,9 mil candidatos

Mais de 22 mil pessoas vão fazer neste domingo (8) a prova objetiva do primeiro dia do concurso público da Prefeitura de Suzano. No total, ocorrerá em 27 locais, que são escolas estaduais e instituições públicas e privadas de níveis técnico e superior da cidade e também de Mogi das Cruzes. Os candidatos podem fazer a consulta nos sites da administração municipal, acessando o item “Concursos Públicos” na aba “Transparência”, e do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), banca responsável pela realização do certame.

Vão realizar a prova objetiva neste domingo 22.901 candidatos. Pela manhã, às 8 horas, serão os concorrentes aos cargos de Agente Cultural, Agente Fiscal Ambiental, Agente Fiscal de Obras, Assistente de Suprimentos, Engenheiro Civil, Entrevistador Social, Gestor de Contratos, Motorista e Procurador Jurídico. Já à tarde, às 14 horas, prestarão o concurso aqueles disputam as vagas de Agente de Orçamento, Agente de Trânsito, Agente Fiscal de Posturas, Agente Fiscal de Transporte, Ajudante Geral, Auxiliar Administrativo e Motorista de Ambulância.

De acordo com o edital 01/2019, o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 60 minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, do cartão de confirmação de inscrição e do documento de identidade original. A duração será de três horas para os cargos de nível fundamental e de quatro horas para as funções de níveis médio, médio técnico e superior.

Quem se inscreveu para as demais funções fará a prova objetiva no domingo seguinte (15/12). As informações sobre os locais poderão ser consultadas a partir do próximo dia 11 (quarta-feira), pelos mesmos canais. Serão 15.004 candidatos na segunda data, totalizando 37.905 inscrições. Outras informações podem ser obtidas com a Central de Atendimento ao Candidato do Instituto Consulplan, por meio do telefone 0800 283 4628 ou pelo e-mail atendimento@institutoconsulplan.org.br.