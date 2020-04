Quarentena afeta andamento de obras em três cidades da região

A situação de quarentena estabelecida no Estado por conta do novo coronavírus já está afetando o andamento das obras em três das cinco cidades mais populosas da região, inclusive as que precisam ser entregues ainda no primeiro semestre deste ano.

As obras públicas em Itaquaquecetuba foram totalmente paralisadas, assim como as municipais que estão em estágio inicial em Poá. Em Suzano, as intervenções essenciais tiveram o ritmo reduzido.

Segundo a Prefeitura de Suzano, o número de funcionários em obras do setor de Saúde foi reduzido, mas as obras seguem mesmo assim. A administração municipal vai avaliar os cronogramas nas próximas semanas.

Em nota, Suzano ainda diz que os serviços de zeladoria (como limpeza e capinação) continuam, a fim de “evitar outros possíveis problemas”, citando como exemplo a proliferação do mosquito da dengue.

A Prefeitura de Poá informou que, mesmo com a quarentena, dará continuidade às obras que contam com recursos federais e estaduais, assim como as que estão recebendo verbas do município e se encontram em estágio final.

Mas, as obras na cidade também já sofrem impacto por conta do coronavírus, principalmente as que estão em fase inicial. Elas terão seus recursos direcionados para a Saúde, visando o combate do novo vírus.

A revitalização do Bosque da Nova Poá, por exemplo, será paralisada. Entre as obras que seguem em andamento estão a construção do novo viaduto, na região Central; revitalização da Avenida Getúlio Vargas; passarela da Vila Perracini e reforma dos prédios para a implantação da 2ª Cia da Polícia Militar.

Cidades adotam medidas ‘drásticas’ em meio ao coronavírus

A Prefeitura de Itaquá adotou a medida mais drástica diante da quarentena. Em nota, o município informou que todas as obras da cidade foram suspensas até o dia 7 de abril – data prevista para o fim da quarentena. Disse ainda que vai “reavaliar ações” para que as obras sejam entregues no prazo.

A Secretaria Municipal de Obras de Mogi disse que está acompanhando as obras públicas em execução no município. A pasta também vem entrando em contato todos os dias com as empresas contratadas.



A cidade segue com as intervenções normalmente. Ao todo, são 53 obras em andamento em Mogi. Segundo a pasta de Obras, cabe às empresas adotarem todas as medidas de saúde e segurança no trabalho, como fornecer insumos para higienização dos funcionários e afastar colaboradores com mais de 60 anos.



Assim como Mogi, Ferraz também segue com o cronograma de obras normalmente. De acordo com a Secretaria de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação da cidade, os prazos para entrega serão obedecidos.



Entre as obras previstas para serem entregues no primeiro semestre estão a construção de creche na Vila Santo António; a reforma do Ginásio Municipal de Esportes "Marcílio Guerra" e reconstrução de calçada na Rua José Maria Claro, no Jardim Castelo.