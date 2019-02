Servidores de Suzano realizam Assembleia para elaboração da Campanha Salarial 2019-2020

O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos da Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e Prefeitura Municipal de Suzano realizou nessa segunda-feira (18) uma Assembleia Extraordinária para montagem de pauta de reivindicação da campanha salarial 2019-2020. A reunião teve início às 17h30, em virtude do quórum estatutário. Entre os principais pontos da pauta está o capítulo financeiro, com pedido de reposição da inflação de acordo com o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor), usado como parâmetro para o reajuste dos tributos municipais e mais 10% de aumento real. Os servidores também reivindicam reajuste no valor da cesta básica, de R$ 165 para R$ 250 e do vale refeição, de R$ 310 para R$ 450.

A participação significativa dos servidores municipais contribuiu para a discussão e elaboração da pauta dos profissionais da categoria de todas as áreas do serviço público. A pauta sugerida pelo sindicato foi apresentada aos associados e aprovada com unanimidade em votação entre os presentes, após sugestões e contribuições, assim como os itens do edital de convocação da assembleia.

De acordo com o presidente do sindicato, Claudio Aparecido dos Santos, o Ted, a assembleia foi um sucesso por representar a efetiva participação dos trabalhadores na discussão e elaboração da pauta. “Agradeço grandemente pela participação da diretoria dos associados e, principalmente, aos servidores da categoria que vieram somar os esforços na defesa e garantia dos nossos direitos, deveres e interesses”.

A pauta aprovada será organizada em um documento disponibilizado no site oficial do Sindicato dos Servidores (sservidores.org.br) e será encaminhada à administração municipal ainda nesta semana para que sejam iniciadas as tratativas. “Os frutos desta pauta vão depender de vontade política e da garra e participação dos servidores na negociação com a prefeitura”, afirma Ted. “Acreditamos que a administração receberá com boa vontade a pauta e está disposta a aceitar as disposições com o objetivo de alcançarmos os melhores resultados para os servidores municipais”.