Sistema Detecta auxilia na prisão de procurado pela Justiça em Suzano

Com o auxílio do Sistema Detecta, uma pessoa procurada pela Justiça foi presa em Suzano, na madrugada desta quarta-feira (25/03). O indivíduo responde pelo crime de desacato a funcionário público (artigo 331 do Código Penal) e ainda resta cumprir sete meses de pena.

O caso começou em Mogi das Cruzes, quando ele passou por um dos equipamentos na avenida Lourenço de Souza Franco, em Jundiapeba, e foi identificado na condução do veículo. Já em Suzano, na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), onde também há câmeras do Sistema Detecta, ele foi novamente avistado e acabou sendo abordado pela Polícia Militar.

Durante consulta dos documentos, foi descoberto que o motorista era foragido. Diante disso, ele foi encaminhado à Delegacia Central de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça, e foi lavrado boletim de ocorrência de captura de procurado.

O Detecta é um sistema de monitoramento inteligente implantado pelo governo do Estado de São Paulo por meio do uso de câmeras, combinado com o maior banco de dados de informações policiais da América Latina. Só em Suzano, estão instalados 32 desses equipamentos.