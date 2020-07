Suzanenses podem apresentar sugestões para projeto da LOA 2021 pela Internet

Já está disponível no site da Prefeitura de Suzano mais uma edição da Audiência Pública Eletrônica para elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual 2021(LOA). O objetivo é estimular a participação popular com a apresentação de sugestões, ideias e opiniões sobre as prioridades para o município que poderão ser incluídas no futuro documento.

Quem tiver interesse, basta acessar o link https://bit.ly/SugestaoSuzano e informar nome e endereço de e-mail. De acordo com a Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano, a possibilidade de consulta pública está prevista a Lei de Responsabilidade Fiscal como forma de proporcionar a manifestação da população quanto às demandas e às necessidades, mas não tem caráter deliberativo.

Ainda segundo a pasta, a participação popular também garante maior transparência ao processo de elaboração e aprovação da LOA, que define o orçamento para o exercício seguinte, conforme o direcionamento de cada setor da administração municipal.

Após o período da consulta online, que irá até 28 de agosto, os resultados serão organizados para conhecimento dos órgãos competentes, a fim do eventual acolhimento das demandas. Em seguida, o projeto será encaminhado para votação na Câmara, onde também poderá receber emendas dos vereadores.

Esta é a segunda vez que a Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano realiza a Audiência Pública Eletrônica. Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano e a LOA sancionada em 2019 estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Suzano, por meio da aba “Transparência”.