Suzano recebe doação de 70 revólveres da Prefeitura de Guarulhos

A Prefeitura de Suzano garantiu mais uma importante conquista para a segurança da cidade. O trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) será reforçado com 70 revólveres Taurus calibre 38, que foram doados pela Prefeitura de Guarulhos por meio de um termo assinado nesta quarta-feira (29/11). A entrega simbólica das armas ocorreu em cerimônia realizada no auditório do Paço Municipal guarulhense, no bairro do Bom Clima.

Representaram Suzano no evento o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, e a comandante da GCM, Tatiana Orita. Pela cidade anfitriã estavam presentes o prefeito Gustavo Henric Costa, o Guti; o secretário de Segurança Pública, Márcio José Pontes; e o comandante da GCM local, Francisco Borotta da Silva.

A cerimônia também contou com autoridades de Arujá, que receberá de Guarulhos a doação de 55 revólveres Taurus calibre 38. Entre eles, participaram da atividade o prefeito Luis Antonio de Camargo, o secretário de Segurança Pública, Luis Beolchi Adami, e o comandante da GCM, Diego Santos de Oliveira Silva.

O prefeito de Guarulhos destacou que a parceria entre as cidades fortalece a segurança em todo o Alto Tietê. “As pessoas vivem e transitam entre os municípios, por isso temos que pensar a segurança de forma conjunta. Sempre que possível, vamos tentar ajudar as cidades da região, para que possamos preservar a qualidade de vida de todos”, ressaltou Guti.

Por sua vez, o secretário suzanense enalteceu a cooperação do município de Guarulhos. “Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, agradeço imensamente a doação dessas armas e aproveito para cumprimentar a GCM de Guarulhos, por tudo que é feito para contribuir com os serviços prestados na segurança pública das cidades do Alto Tietê. Além dos armamentos, têm sido compartilhadas diversas orientações, por meio de capacitações, formações e apoio técnico”, afirmou o chefe da pasta da Segurança Cidadã de Suzano.

Outras conquistas

A Prefeitura de Suzano inaugurou no dia 11 de novembro a nova base da GCM no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590), oficialmente chamada de “Base Operacional GCM Jose Inacio”. Utilizada anteriormente como um posto de apoio para os agentes, agora a unidade ganhou um novo status, após completa reformulação, e passa a contar com efetivo próprio. Com novos equipamentos e agentes, será proporcionado um reforço na segurança em todos os bairros do entorno, como Jardim Vitória, Jardim Caxangá, Vila Moraes e demais localidades.

Neste evento, foi anunciado que o governo de São Paulo autorizou a criação da Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar (Caep) em Suzano, para promover o atendimento em todo o Alto Tietê. Também neste dia, foi informado que a entrega da nova sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã irá ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. A futura sede, que ainda passa por reforma, não abrigará somente a secretaria, mas também a base central da GCM, com todos os seus grupamentos. Localizada na avenida Nadir Dias Figueiredo, no Jardim Miriam, a unidade ficará em um ponto estratégico, próximo à rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), com acesso rápido às regiões central, norte e sul e a poucos minutos dos viadutos Ryu Mizuno e Leon Feffer, facilitando o deslocamento das viaturas.

Na oportunidade, ainda foram apresentadas à população três novas viaturas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que passaram a reforçar o patrulhamento na cidade. Os veículos são da marca Chevrolet, do modelo Trailblazer.