Transporte promove pesquisa sobre possível mudança de direção em ruas da Vila Urupês

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano está realizando uma pesquisa junto aos moradores da Vila Urupês para colher opiniões em relação à proposta de transformação de três ruas desta localidade em mão única. As vias que estão sendo estudadas para uma eventual mudança são Gato Cinzento, Thadeu José de Moraes e Madame Pommery. Os munícipes podem registrar seu posicionamento em relação a essa sugestão por meio do link //qrco.de/berx86. O formulário eletrônico ficará disponível até 31 de março (domingo).

Para participar da pesquisa, os moradores precisam preencher o nome completo e o endereço para que fique registrada a opção escolhida quanto ao seguinte questionamento: “Na sua opinião, a mudança das ruas para mão única, formando um sistema binário, teria qual tipo de impacto no trânsito local?”. O munícipe poderá escolher entre “impacto positivo”, “impacto negativo” e “indiferente”. Ainda há um espaço para o morador acrescentar mais alguma informação que achar relevante.

O termo “sistema binário”, que aparece na pergunta, consiste justamente em transformar vias paralelas e próximas, de mão dupla para sentido único, contribuindo com a diminuição de acidentes e melhorando o fluxo de veículos. O objetivo do estudo é melhorar o tráfego no bairro, trazendo maior segurança e conforto ao munícipe. Neste caso, como são três ruas próximas, duas ficarão direcionadas para um mesmo sentido e a outra para o sentido contrário. Caso a população esteja de acordo com essa sugestão de mudança, a administração municipal definiria a direção de cada uma posteriormente.

A pasta decidiu desenvolver esse estudo por conta da demanda de moradores, que solicitaram uma avaliação sobre as possibilidades de mudanças nessas três ruas. Depois de algumas análises, os técnicos do setor de Engenharia de Tráfego chegaram à conclusão de que seria viável transformá-las em mão única, em forma de binário, mas as intervenções ficariam atreladas também à aceitação ou não da população, por meio dessa pesquisa de opinião, já que são modificações que podem repercutir no tráfego do bairro como um todo.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, convida a população a participar da pesquisa e contribuir com a decisão em torno das melhorias do trânsito. “Buscamos sempre aprimorar as condições de deslocamento dos moradores. Por isso, desenvolvemos esse estudo e gostaríamos de saber a opinião dos munícipes sobre essa sugestão de mudança. Quanto mais pessoas participarem da pesquisa, maior será a representatividade do bairro quanto a esse questionamento”, destacou.