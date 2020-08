Última etapa de revitalização viária é iniciada na rua Baruel

A rua Baruel, na região central de Suzano, começou a receber nesta semana os serviços da última etapa da revitalização asfáltica programada para a via. Atualmente, são realizados trabalhos de reconstrução de guias e sarjetas, entre a rua São Luiz e a avenida Paulo Portela. De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), o trecho tem aproximadamente 600 metros e receberá intervenções até o final do mês.

As fases anteriores da obra foram realizadas entre janeiro e abril, desde o entroncamento com a avenida Antônio Marques Figueira. Houve melhorias em guias e sarjetas, aplicação de novo asfalto e renovação da sinalização de solo e placas, auxiliando o tráfego de veículos e pedestres na região.

Segundo a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, para a última etapa, também estão previstas intervenções da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para a troca de tubulações de água pelas próximas duas semanas.

Após isso, serão promovidas a fresagem do pavimento e a aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), o “asfalto quente”. Já a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana informou que está acompanhando os trabalhos e que poderá haver intervenções no trânsito, caso sejam necessárias.

No total, a via recebeu cerca de R$ 1 milhão em investimentos neste ano. O trecho entre a avenida Antônio Marques Figueira e a rua José Guilherme Pagnani teve investimento de R$ 408,5 mil, financiado por meio de empréstimo junto ao Banco do Brasil e aprovado pela Câmara em 2019. Já nesta última etapa são R$ 601,9 mil, contando com recursos da Caixa Econômica Federal e uma contrapartida do município de R$ 140,9 mil. A empresa Oestevalle Pavimentação e Construções Ltda. é a responsável pelos serviços.

A recuperação do último trecho da via faz parte da estratégia de revitalização do quadrilátero central, cujo aporte financeiro vem sendo buscado pela administração municipal desde 2017. “A revitalização tem como um de seus pilares a melhoria na mobilidade urbana, que valoriza o comércio local e reforça a atividade econômica e a geração de empregos, tendo reflexos positivos a médio e longo prazos”, explicou o assessor especial da Upae, André Chiang.