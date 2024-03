UPA completa um ano com mais de 140 mil procedimentos efetuados

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas André de Abreu, no Jardim Revista, completa um ano de funcionamento nesta terça-feira (19/03). De vital importância para a Rede de Urgência e Emergência (RUE) da cidade, a UPA realizou 146.359 procedimentos durante este período, se colocando não só como uma unidade de saúde que atende pessoas da região norte, descentralizando os atendimentos que antes eram feitos apenas no Pronto-Socorro (PS) Municipal, mas também como uma grande aliada do sistema de saúde como um todo.

A importância da UPA pode ser comprovada em números, já que durante o primeiro ano de funcionamento a unidade efetuou 129.154 atendimentos a moradores de Suzano, sendo a maior procura por pacientes idosos de 60 a 80 anos, além de 8.587 a moradores de Mogi das Cruzes e 4.991 de Itaquaquecetuba. Outros 3.627 procedimentos foram realizados a pessoas que vieram de outras cidades.

O espaço conta com recepção, sala de triagem, sala de medicação, sala de inalação e uma Farmácia Satélite, voltada ao abastecimento dos postos de saúde da região norte. A unidade atende pessoas de todas as idades e, no período em funcionamento, promoveu 102.618 acolhimentos a pacientes que buscaram atendimento clínico, 35.657 pediátrico e 8.084 com ortopedista.

Inaugurada em 18 de março, em uma manhã de sábado, a primeira UPA de Suzano iniciou os atendimentos para casos de baixa e média complexidade na noite do dia seguinte (19/03), colocando fim a uma novela que levou mais de dez anos de espera. Ela contou com um investimento de R$ 2,1 milhões e possui 1,5 mil metros quadrados.

A unidade conta com 20 leitos, sendo dez de observação adulto masculino e feminino, cinco de observação infantil masculino e feminino, um de isolamento, um de eletrocardiograma e três na sala de emergência. No período diurno, a UPA do Jardim Revista conta com quatro clínicos, sendo três para atendimentos gerais e um na Emergência; e um ortopedista. Há ainda dois pediatras 24 horas e três clínicos no período noturno, sendo dois para ações gerais e um na Emergência.

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, enalteceu o trabalho realizado e citou o ganho que o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade teve durante este primeiro ano. “A UPA desafogou nosso PS, ao passo que proporcionou aos moradores um atendimento mais próximo de casa. Era uma obra que estava parada há mais de uma década, e entregamos no início do ano passado. É um dos mais importantes equipamentos de saúde da nossa cidade hoje, sem sombra de dúvidas”, ressaltou o secretário.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi, destacou que com a UPA, o sistema de saúde municipal se tornou mais robusto e completo. “Temos uma rede mais autônoma e forte com a unidade do Jardim Revista. Podemos promover um atendimento de qualidade a quem vem nos procurar e entregar um ótimo serviço a nossa população, que aguardava a inauguração deste espaço, sem que haja um grande deslocamento por parte dos moradores”, definiu o chefe do Poder Executivo municipal.