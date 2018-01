Vestibular da Univesp em Suzano será realizado neste domingo, dia 21

O processo seletivo para as vagas dos cursos ofertados pela Univesp no polo de Suzano acontecerá neste domingo (21). O exame, que consiste em uma prova de 60 questões e uma redação, será aplicado em três escolas estaduais da cidade a partir das 14 horas. No total, 1.379 candidatos prestarão o vestibular. Suzano tem 200 vagas, 50 para cada um dos quatro cursos disponíveis: Pedagogia, Tecnólogo em Gestão Pública, Engenharia de Produção e Engenharia da Computação. As provas também ocorrerão nas cidades Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá e Arujá.

As unidades onde ocorrerá o processo seletivo são: Escola Estadual Professor Joviano Satler de Lima, na rua Bernardo José Pereira Sobrinho, 401, Jardim Cacique; Escola Estadual Dr. Aniz Fadul, na rua Benedito José Rangel, 95, Vila Rica, distrito de Palmeiras; e Escola Estadual Batista Renzi, na rua Concórdia, 44, Vila São Francisco.

As informações sobre locais e salas podem ser consultadas no sitewww.vunesp.com.br/uvsp1703, na área do candidato, link “Local de prova”, ou então pela central de teleatendimento Disque Vunesp, no (11) 3874-6300.

No dia, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta, lápis preto e borracha, bem como apresentar um documento de identidade (original). Os portões das escolas serão abertos às 13 horas e fechados às 14 horas. O exame terá duas partes: uma redação e uma prova com 60 questões de múltipla escolha (Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática). A duração será de quatro horas.

O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 10 horas de 22 de janeiro (segunda-feira), também no site www.vunesp.com.br/uvsp1703. O prazo para recursos será de dois dias úteis, contados da divulgação, ou seja, até as 23h59 de 23 de janeiro (terça-feira). A solicitação também deve ser feita pelo site da Vunesp. A lista de classificação geral será divulgada em 14 de fevereiro (quarta-feira), após as 14 horas. Já a matrícula presencial deverá ser feita nos dias 15, 16 e 19 de fevereiro (quinta, sexta e segunda-feira).

As disciplinas serão ofertadas na modalidade de ensino a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Também haverá aulas presenciais, que ocorrerão no polo da Univesp instalado na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. Lá foram montados pela Prefeitura de Suzano um laboratório e uma sala com 50 computadores, que serão utilizados em dias diferentes pelos alunos dos quatro cursos.

QUADROS

Locais das provas do vestibular da Univesp em Suzano

• Escola Estadual Professor Joviano Satler de Lima: rua Bernardo José Pereira Sobrinho, 401, Jardim Cacique

• Escola Estadual Dr. Aniz Fadul: rua Benedito José Rangel, 95, Vila Rica, distrito de Palmeiras

• Escola Estadual Batista Renzi: rua Concórdia, 44, Vila São Francisco