‘Vizinhança Solidária’ terá sirene, ‘botão do pânico’ e ruas mapeadas

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Palmeiras está investindo em novos métodos para diminuir o índice de criminalidade da região.

A ação comunitária 'Vigilância Solidária' que já possui grupo de alertas no WhatsApp e placas de identificação na fechada das casas, está investindo em novas tecnologias para melhorar a vida dos moradores.

O Conselho afirma que em breve haverá um mapeamento digital do bairro e que sirenes serão instaladas nas casas localizadas em regiões afastadas.

Segundo os moradores, a região do Palmeiras é marcada por um cenário constante de crimes. Por se tratar de um local afastado do centro, muitos afirmam que existe uma dificuldade por parte da Prefeitura em relação à segurança do local.

O comerciante Marcos Norberto, que vive na Avenida das Rosas, afirma que os problemas da região relacionados à segurança diminuíram depois da criação da 'Vigilância Solidária', um projeto feito pelos próprios moradores que se ajudam denunciando atividades suspeitas no bairro.

Por conta dos bons resultados, os moradores estão se empenhando em novos projetos comunitários.

Dentre eles o chamado 'GPS Caipira', que segundo o presidente do Conseg, Gustavo Ferreira, se trata de um mapeamento digital que será criado a partir de um aplicativo especifico instalado no celular dos moradores.

Nele, são armazenadas as principais informações sobre os habitantes da região, que em caso de emergência, serão repassadas instantaneamente para a polícia ou órgão responsável.

Outro projeto apresentado pelos moradores é o 'Botão do Pânico'.

Uma campainha que dispara o som de sirene nas residências. Um protótipo do projeto feito pelo morador Antonio Carlos de Carvalho, foi apresentado para a equipe do Diário de Suzano. A sirene é conectada a uma campainha, que uma vez acionada, dispara um alarme que pode ser ouvido em todo o bairro. O morador que esta desenvolvendo o protótipo enfatiza que ele funciona a base de uma bateria elétrica, evitando problemas no caso de um corte de energia.

O 'GPS Caipira' e o 'Botão do Pânico' (sirenes) são projetos pioneiros da Vigilância Solidária de Palmeiras e prometem trazer mais segurança para a vida de seus moradores. Segundo o presidente do Conseg, todos estes investimentos saem do bolso dos próprios habitantes da região. Ainda de acordo com ele, a instalação das sirenes deve ser feita em 70% dos lares de Palmeiras até o ano de 2020. O presidente destacou que projetos como este só são possíveis graças à participação dos moradores.