Filmes de terror, suspense e animações estreiam nesta quinta-feira em Suzano

Cinco filmes estreiam nesta quinta-feira (14) no cinema Centerplex de Suzano. São eles: Amityvielle: o Desejo, Nick no Cinema: Especial Patrulha Canina, O Sequestro, O que Será de Nozes 2 e Feito na América.

O filme suspense Feito na América traz Tom Cruise no elenco, além de Sarah Wright e E. Roger Mitchell. Conta a história de Barry Seal, um piloto que trafica drogas e armas ao mesmo tempo para o mítico cartel de Medellín e, recrutado pela CIA, torna-se agente duplo. O ator dispensou dublês e pilotou avião durante as filmagens.

No longa de terror Amityvielle: o Desejo e faz parte de uma franquia com cinco filmes que já chegaram aos cinemas. Conta a história de uma jornalista que decide fazer uma reportagem para contar os acontecimentos de Amityville, desde 1976. Ela vai ao local para acompanhar os fatos, mas os fenômenos paranormais de antigamente voltam a acontecer.

ANIMAÇÃO

Na animação Nick no Cinema: Especial Patrulha Canina, os patrulheiros Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye enfrentam a mais difícil das missões em uma coletânea de episódios especiais.

A cidade também tem a estreia de outra animação, a sequência do O que Será de Nozes. Surly e seus amigos tentam impedir que o prefeito da cidade construa um empreendimento que vai demolir sua casa no parque. A turma se une para tentar virar o jogo.

Já no suspense O Sequestro, que traz Halle Berry (que também assina a produção do longa) e Christopher Berry, conta a história de uma mulher que tem o filho sequestrado. Ela entra numa batalha contra o tempo para tentar salvá-lo e conseguir o dinheiro do resgate.