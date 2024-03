Ana Hickmann e Edu Guedes assumem oficialmente namoro nas redes sociais

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro nesta terça-feira (12), nas redes sociais. A apresentadora compartilhou uma série de fotos deles com um breve texto se declarando ao ao chef de cozinha.



"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu Ana.



Nas fotos, Ana e Edu aparecem sorridentes, se abraçando e se beijando. Nos comentários, o novo casal recebeu várias mensagens de carinho e felicitações de famosos e fãs.