‘Antigos Carnavais’ vence o Concurso de Marchinhas de Suzano

O clima de festa tomou conta do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi na noite da quinta-feira (8). O público presente pôde ter momentos de boa música e também conheceu os ganhadores do Concurso de Marchinhas de Carnaval “Troféu Zé Kéti – Máscara Negra”, promovido pela Prefeitura de Suzano.

Todas as 20 composições selecionadas para a fase final da disputa, de um total de 53 inscritas, foram apresentadas no evento.

A marchinha vencedora foi “Antigos Carnavais”, de autoria de Francisco Claret Assis Silva e interpretada pela sua irmã Teresa Galvão, que são da cidade. Em segundo lugar ficou a música “Trinta Ovos por Dez”, composta por Roni Valk, do Rio de Janeiro, e com performance de Yrapoan Junior. “A Bateria Explodiu”, de Marcelo Burani Kowalski, de Suzano, e executada pela cantora Cristoilma, foi a terceira colocada. Além do “Troféu Zé Kéti – Máscara Negra”, eles também ganharam premiação em dinheiro: R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

As 20 marchinhas que concorriam foram apresentadas para um público de cerca de cem pessoas, no hall de entrada do Centro Cultural Moriconi, por músicos contratados pela pasta e por intérpretes que eram os próprios autores das letras ou cantores escolhidos por eles.

As composições foram analisadas por um júri composto de cinco profissionais ligados à música da cidade. Após pouco mais de 30 minutos o resultado foi divulgado. A premiação foi feita pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), pela primeira-dama Larissa Ashiuchi e pelo secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.

“O concurso contagiou o público com um clima muito agradável, que era a nossa intenção de proporcionar. Um Carnaval para toda a família suzanense. Resgatamos algo tradicional, que são as marchinhas, e abrimos a possibilidade de compositores e intérpretes mostrarem os seus talentos. Parabéns aos vencedores, mas também a todos os participantes, que abrilhantaram essa noite de festa”, disse o prefeito.

“Ouvir as marchinhas e testemunhar a alegria do público que foi até o Centro Cultural Moriconi para prestigiar o concurso mostram a importância de oferecer momentos tão encantadores para a população de Suzano”, complementou Larissa Ashiuchi.

Para o secretário Geraldo Garippo, a iniciativa de promover a final da disputa como um evento aberto ao público foi uma forma de criar um ambiente descontraído e atrair as pessoas que curtem o Carnaval na cidade. “As marchinhas são um símbolo importante da nossa cultura e há tão poucos espaços para elas. O concurso valoriza os compositores e resgata e homenageia o nome desse importante artista carnavalesco em nível nacional que foi Zé Kéti”, disse. A intenção da pasta, segundo ele, é que a cada edição seja prestado tributo a um artista diferente no nome do troféu.

Saúde

Durante as apresentações no Centro Cultural Moriconi, agentes do Serviço de Atendimento Especial e do Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), da Secretaria Municipal de Saúde, estavam no local fazendo a distribuição de preservativos, gel lubrificante e panfletos com informações sobre Profilaxia Pós-Exposição Sexual (PEP) e testes rápidos e HIV/Aids, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C. Eles também prestavam orientações e falavam da importância de um comportamento responsável nas relações íntimas, principalmente nessa época de Carnaval.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4741-2537 e 4759-1722.