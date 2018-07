'Arraiá da Gente' é realizado no sábado na Praça de Eventos de Poá

Depois de 10 anos longe da dança e de sua carreira solo, a cantora Cristoilma retorna aos palcos neste sábado às 18 horas no "Arraiá da Gente" que acontecerá na Praça de Eventos de Poá.

Acompanhada dos músicos do grupo "Bando do Karvalho" e da Cia D'Marques Império Dança e Arte, sua apresentação de retorno conta com um repertório - “Bem eclético e dançante para esquentar o inverno”, garante a artista que preparou várias surpresas e performances para este dia.

Cristoilma é cantora, compositora e bailarina e por isso muitos a classificam como cantora performática, através do seu repertório com canções que vão do jazz, soul ao pop, algumas interpretadas por nomes como Nina Simone, Ivete Sangalo, Jorge Benjor, O Rappa, Luiz Gonzaga, Gal Costa, várias canções inéditas de autoria da própria cantora e de compositores da região.

A premiada canção "Soul Brasil" campeã do 1º Festival da canção do Alto-Tietê (2008) também está no repertório.

Novidade

Na próxima segunda-feira, 9, às 14 horas a cantora realizará seu show intitulado “Voz e Piano”, na Festa do Chocolate na Praça da Bíblia de Poá, com participação de seu produtor musical Anderson Karvalho.

Outras informações, através do telefone 97553-1503 (falar com Maria Gal), ou pelo site cristoilma.com.br